Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 25.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist vorsichtig bis abwartend. Mehrfach wird von einem ca. 3%-Kursrückgang berichtet, und der Geschäftsbericht am 11. März wird als Schlüssel für die Bewertung gesehen. Die derzeit hohe Bewertung wird angezweifelt. Potenzielle Katalysatoren sind Aufträge (Waffenstationen, Natter Light) und das Drohnenprojekt mit Stark Defence; politische Einflüsse bleiben relevant.