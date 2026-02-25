Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 25.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 1
Performance 1M: -5,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist vorsichtig bis abwartend. Mehrfach wird von einem ca. 3%-Kursrückgang berichtet, und der Geschäftsbericht am 11. März wird als Schlüssel für die Bewertung gesehen. Die derzeit hohe Bewertung wird angezweifelt. Potenzielle Katalysatoren sind Aufträge (Waffenstationen, Natter Light) und das Drohnenprojekt mit Stark Defence; politische Einflüsse bleiben relevant.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Banco Santander
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 2
Performance 1M: +2,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Banco Santander
wallstreetONLINE-Forum: Santander wird bullisch gesehen. Investor Day liefert eine glaubwürdige Ambition: RoTE >20% bis 2028, Kundenzahl von 180 Mio. 2025 auf >210 Mio. bis 2028, zweistelliges Gewinnwachstum, Kosten senken (ONE), Dividendenerhöhung ab 2027 (~35% Gewinn) plus Buybacks. 2025er Gewinn 14,1 Mrd., RoTE 16,3%. Risiken: Execution, Integration Webster/TSB, CET1. Positives Sentiment, Analysten erhöhen Ziele.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Banco Santander eingestellt.
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 3
Performance 1M: +16,05 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 4
Performance 1M: -4,14 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 5
Performance 1M: -32,95 %
