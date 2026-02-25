Neuer Zollstreit? China kontert scharf gegen Washington

Der Ton zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wird wieder rauer, wie Reuters berichtete. China erklärt, es habe seine Verpflichtungen im Rahmen der US-Handelsuntersuchung nach Section 301 vollständig erfüllt. Zugleich warnt Peking Washington eindringlich vor neuen Strafzöllen.

Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums betont, China habe bereits die Pflichten erfüllt, die mit dem US-Gesetz gegen unfaire Handelspraktiken verknüpft seien. Beide Seiten hätten 2020 eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Diese stehe im Zusammenhang mit der sogenannten Section 301 des US-Handelsrechts.

Das Ministerium reagiert damit auf Äußerungen des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Dieser hatte in der vergangenen Woche angekündigt, sein Büro werde laufende Untersuchungen nach Section 301 fortsetzen. Betroffen seien unter anderem China und Brasilien. Sollten unfaire Handelspraktiken festgestellt werden, könnten weitere Zölle folgen.

"Keine Verantwortung verschieben"

China fordert nun Zurückhaltung von Washington. Man hoffe, dass die Vereinigten Staaten keine "Verantwortung verschieben" oder "Ärger provozieren", erklärt der Sprecher des Handelsministeriums. Stattdessen solle die US-Seite anerkennen, dass die Vereinbarung umgesetzt worden sei.

Zugleich signalisiert Peking Gesprächsbereitschaft. China sei bereit, über den bilateralen Mechanismus für Wirtschafts- und Handelskonsultationen mit den USA weiter zusammenzuarbeiten, so der Sprecher.

Klare Drohung bei neuen Restriktionen

Die Botschaft bleibt dennoch unmissverständlich. Sollte Washington die Untersuchungen weiter vorantreiben und restriktive Maßnahmen verhängen, werde China seine Rechte und Interessen verteidigen, heißt es aus dem Ministerium.

Damit zeichnet sich eine mögliche neue Eskalationsstufe im Handelskonflikt ab. Die Finanzmärkte dürften genau beobachten, ob aus den Ankündigungen neue Zölle erwachsen. Für exportorientierte Unternehmen auf beiden Seiten des Pazifiks steht viel auf dem Spiel.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung USD/CNY wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 6,866CNY auf Forex (25. Februar 2026, 17:07 Uhr) gehandelt.