    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/CNY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/CNY

    Handelskonflikt USA und China

    433 Aufrufe 433 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer Zollstreit? China kontert scharf gegen Washington

    China sieht seine Verpflichtungen im Handelsabkommen erfüllt und warnt die USA vor neuen Zöllen. Peking kündigt Gegenwehr an, falls Washington nachlegt.

    Für Sie zusammengefasst
    Handelskonflikt USA und China - Neuer Zollstreit? China kontert scharf gegen Washington
    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    Der Ton zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wird wieder rauer, wie Reuters berichtete. China erklärt, es habe seine Verpflichtungen im Rahmen der US-Handelsuntersuchung nach Section 301 vollständig erfüllt. Zugleich warnt Peking Washington eindringlich vor neuen Strafzöllen.

    Peking verweist auf Abkommen von 2020

    Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums betont, China habe bereits die Pflichten erfüllt, die mit dem US-Gesetz gegen unfaire Handelspraktiken verknüpft seien. Beide Seiten hätten 2020 eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Diese stehe im Zusammenhang mit der sogenannten Section 301 des US-Handelsrechts.

    Das Ministerium reagiert damit auf Äußerungen des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Dieser hatte in der vergangenen Woche angekündigt, sein Büro werde laufende Untersuchungen nach Section 301 fortsetzen. Betroffen seien unter anderem China und Brasilien. Sollten unfaire Handelspraktiken festgestellt werden, könnten weitere Zölle folgen.

    "Keine Verantwortung verschieben"

    China fordert nun Zurückhaltung von Washington. Man hoffe, dass die Vereinigten Staaten keine "Verantwortung verschieben" oder "Ärger provozieren", erklärt der Sprecher des Handelsministeriums. Stattdessen solle die US-Seite anerkennen, dass die Vereinbarung umgesetzt worden sei.

    Zugleich signalisiert Peking Gesprächsbereitschaft. China sei bereit, über den bilateralen Mechanismus für Wirtschafts- und Handelskonsultationen mit den USA weiter zusammenzuarbeiten, so der Sprecher.

    Klare Drohung bei neuen Restriktionen

    Die Botschaft bleibt dennoch unmissverständlich. Sollte Washington die Untersuchungen weiter vorantreiben und restriktive Maßnahmen verhängen, werde China seine Rechte und Interessen verteidigen, heißt es aus dem Ministerium.

    Damit zeichnet sich eine mögliche neue Eskalationsstufe im Handelskonflikt ab. Die Finanzmärkte dürften genau beobachten, ob aus den Ankündigungen neue Zölle erwachsen. Für exportorientierte Unternehmen auf beiden Seiten des Pazifiks steht viel auf dem Spiel.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung USD/CNY wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 6,866CNY auf Forex (25. Februar 2026, 17:07 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Handelskonflikt USA und China Neuer Zollstreit? China kontert scharf gegen Washington China sieht seine Verpflichtungen im Handelsabkommen erfüllt und warnt die USA vor neuen Zöllen. Peking kündigt Gegenwehr an, falls Washington nachlegt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     