    Canagold forciert seine Strategie zur Förderung von Antimon mit zusätzlichen Bohrungen und technischen Studien

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia--(25. Februar 2026) / IRW-Press / Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM) (OTCQB: CRCUF) (FWB: CANA) (das „Unternehmen“ oder „Canagold“) freut sich, seine Pläne für ein umfassendes Arbeitsprogramm im Jahr 2026 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt New Polaris („New Polaris“ oder „Projekt“) bekannt zu geben. Der Schwerpunkt wird auf dem Ausbau der Gold-Antimon-Ressourcen und der Weiterführung technischer Studien zur Bewertung des finanziellen Nutzens einer Einbindung der Antimonproduktion in die Erschließungspläne und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Projekts liegen.

     

    Das vollständig finanzierte Programm wird rund 7.000 Meter Diamantbohrungen umfassen, planmäßig im Juni starten und bis Juli 2026 andauern. Die Bohrungen zielen auf eine Erweiterung der hochgradigen Gold-Antimon-Mineralisierung im unmittelbaren Umfeld bzw. innerhalb des geplanten Förderbereichs, der in der Machbarkeitsstudie vom Juli 2025 abgegrenzt wurde, ab. Ziel ist die weitere Definition und mögliche Steigerung der Gold-Antimon-Ressourcen in Bereichen, die sich voraussichtlich direkt und positiv auf einen frühzeitigen Produktionsstart sowie auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts insgesamt auswirken werden.

     

    Parallel dazu wird das Unternehmen zusätzliche metallurgische Untersuchungen und erste technische Planungsstudien durchführen, um das Verfahrensfließbild der Flotation und Veredelung im Hinblick auf die Produktion eines für den Verkauf geeigneten Antimonmetalls zu optimieren. Die im Zuge des Programms 2026 entnommenen Bohrkerne werden frisches Probenmaterial für die genaue Bestimmung der metallurgischen Eigenschaften, die Optimierung des Gewinnungsverfahrens sowie die Prüfung der Leistungsbeschreibung liefern.

     

    Wichtig ist vor allem, dass der Großteil der Kosten für Abbau, Zerkleinerung, Vermahlung und Verarbeitung in Zusammenhang mit der Antimongewinnung bereits in den bestehenden auf Gold ausgerichteten Minenplan eingebunden wurde. Folglich dürfte die Hinzunahme eines für den Verkauf geeigneten Antimonprodukts eine kontinuierliche Umsatzsteigerung bewirken, während sich der zusätzliche Mittelbedarf bzw. die Betriebskosten in Grenzen halten wird.

