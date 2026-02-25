    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFC Energy AktievorwärtsNachrichten zu SFC Energy

    SFC Energy Aktie hebt ab - +7,45 % - 25.02.2026

    Am 25.02.2026 ist die SFC Energy Aktie, bisher, um +7,45 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SFC Energy Aktie.

    Foto: SFC Energy AG

    SFC Energy ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen in Europa, spezialisiert auf umweltfreundliche Energielösungen für verschiedene Branchen. Mit innovativen Produkten, die sowohl Wasserstoff- als auch Methanol-Brennstoffzellen umfassen, hebt sich das Unternehmen durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit ab. Hauptkonkurrenten sind Ballard Power Systems und Plug Power.

    SFC Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.02.2026

    Mit einer Performance von +7,45 % konnte die SFC Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SFC Energy Aktie. Nach einem Plus von +9,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 15,280, mit einem Plus von +7,45 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SFC Energy über einen Zuwachs von +19,49 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die SFC Energy Aktie damit um +12,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +23,03 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

    SFC Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,31 %
    1 Monat +12,14 %
    3 Monate +19,49 %
    1 Jahr -22,28 %

    Informationen zur SFC Energy Aktie

    Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 266,64 Mio.EUR € wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Hold'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 16,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Management habe einen optimistischen Eindruck hinterlassen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur …

    WARBURG RESEARCH stuft SFC Energy auf 'Buy'


    Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy nach Geschäftszahlen und einem Ausblick von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gelegenheiten im Zusammenhang mit Rüstungstechnik ließen die Ziele …

    Berenberg hebt SFC Energy auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 17 Euro


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem mehr als 20-prozentigen Kursrückgang seit seiner letzten Einschätzung der Aktien erschienen die schwache …

    So schlagen sich die Wettbewerber von SFC Energy

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,04 %. Plug Power notiert im Plus, mit +2,34 %. Bloom Energy (A) notiert im Plus, mit +4,98 %.

    SFC Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SFC Energy

    +7,58 %
    +13,29 %
    +11,97 %
    +19,10 %
    -19,89 %
    -30,74 %
    -49,30 %
    +334,23 %
    -38,72 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857



