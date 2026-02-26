David Tepper stinksauer auf Whirlpool: "Es reicht! Keine Ausreden mehr."

Am Markt kam das schlecht an. Die Aktie verlor Dienstag zeitweise rund 14 Prozent und schloss bei 71,67 Dollar. Es war der neunte Handelstag in Folge mit Kursverlusten.

Besonders scharf fiel die Reaktion von David Tepper aus. Der milliardenschwere Gründer von Appaloosa Management, der je nach Zählweise zwischen 3,9 und 5,5 Millionen Aktien hält und damit zu den größten Anteilseignern zählt, kritisierte die Transaktion in einem Brief an den Verwaltungsrat ungewöhnlich deutlich. Die Kapitalaufnahme sei mit "sehr hohen Kapitalkosten" verbunden und führe zu einer "erheblichen und unnötigen Verwässerung" der bestehenden Aktionäre.

Kern seines Vorwurfs: Die effektiven Kosten der Eigenkapitalaufnahme lägen bei über 10 Prozent, während die Schulden des Unternehmens mit steuerbereinigten Kapitalkosten von unter 5 Prozent gehandelt würden. Aus seiner Sicht ist die gewählte Struktur damit betriebswirtschaftlich kaum zu rechtfertigen.

Noch weiter geht seine Kritik an der strategischen Ausrichtung. Tepper wirft dem Management vor, nicht genug unternommen zu haben, um die US-Zölle strategisch zu nutzen – etwa durch Partnerschaften oder Fusionen mit benachteiligten ausländischen Wettbewerbern. Stattdessen habe sich die Führung auf den "Selbsterhaltungstrieb" konzentriert.

Dabei ist die Lage komplex. Als inländischer Hersteller profitiert Whirlpool grundsätzlich von Zöllen auf ausländische Wettbewerber. Gleichzeitig musste das Unternehmen im Jahr 2025 selbst zollbedingte Mehrkosten von über 300 Millionen Dollar schultern, weil Rohstoffe und Komponenten aus dem Ausland importiert wurden. Die Bruttomarge wurde dadurch um bis zu 250 Basispunkte belastet.

Tepper spart dennoch nicht mit deutlichen Worten: "Laden Sie inländische Unternehmen oder ausländische Konzerne ein, die amerikanische Arbeitsplätze schaffen und den Shareholder Value steigern wollen", fordert er. "Die Erhaltung von Arbeitsplätzen bei gleichzeitiger Verwässerung der ausstehenden Eigenkapitalanteile am Unternehmen sollte nicht das Ziel sein." Und weiter: "Dieses Managementteam hat über die Jahre hinweg Hunderte Millionen Dollar an Aktionärsvermögen vernichtet. Jetzt reicht es. Es gibt keine Ausreden mehr."

Ob Tepper auf einen Strategiewechsel oder gar auf personelle Konsequenzen drängt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Der offene Schlagabtausch hat die Aktie zusätzlich belastet.

Mein Tipp: Chance nutzen

Für David Tepper ist der Kursrutsch schmerzhaft – für andere Anleger könnte er eine zweite Chance sein. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,6 und einer Dividendenrendite von 5,1 Prozent ist die Aktie historisch betrachtet günstig bewertet. Die üppige Ausschüttung wirkt wie eine Kirsche auf der Sahnetorte – auch wenn sie Tepper derzeit nicht schmeckt.