Kragen geplatzt
David Tepper stinksauer auf Whirlpool: "Es reicht! Keine Ausreden mehr."
David Tepper ist eigentlich dafür bekannt, dass er ruhig zu Werke geht und sich selten öffentlich äußert. Doch jetzt scheint dem Starinvestor bei Whirlpool endgültig der Kragen geplatzt zu sein.
Der US-Haushaltsgerätehersteller Whirlpool hat diese Woche mit einer umfangreichen Kapitalmaßnahme für Unruhe unter Investoren gesorgt – und einen seiner prominentesten Aktionäre offen gegen sich aufgebracht. Am Mittwochmorgen teilte das Unternehmen mit, rund 6,9 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 69 Dollar platziert zu haben. Der Erlös: etwa 475 Millionen Dollar. Zusätzlich begab der Konzern dreijährige Pflichtwandel-Vorzugsaktien im Volumen von 525 Millionen Dollar mit einem Kupon von 8,5 Prozent.
Parallel dazu wurden im Rahmen einer Privatplatzierung weitere Aktien im Wert von 30 Millionen Dollar zu ebenfalls 69 Dollar je Anteilsschein an die Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co. verkauft, eine Tochter der in Shanghai notierten Whirlpool China. Insgesamt summieren sich die Maßnahmen auf rund 800 Millionen Dollar. Die Mittel sollen nach Angaben des Unternehmens zur Schuldentilgung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Investitionen in die Automatisierung, verwendet werden.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!