    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNN Group AktievorwärtsNachrichten zu NN Group

    Kragen geplatzt

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    David Tepper stinksauer auf Whirlpool: "Es reicht! Keine Ausreden mehr."

    David Tepper ist eigentlich dafür bekannt, dass er ruhig zu Werke geht und sich selten öffentlich äußert. Doch jetzt scheint dem Starinvestor bei Whirlpool endgültig der Kragen geplatzt zu sein.

    Kragen geplatzt - David Tepper stinksauer auf Whirlpool: "Es reicht! Keine Ausreden mehr."
    Foto: Chris Carlson - AP

    Der US-Haushaltsgerätehersteller Whirlpool hat diese Woche mit einer umfangreichen Kapitalmaßnahme für Unruhe unter Investoren gesorgt – und einen seiner prominentesten Aktionäre offen gegen sich aufgebracht. Am Mittwochmorgen teilte das Unternehmen mit, rund 6,9 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 69 Dollar platziert zu haben. Der Erlös: etwa 475 Millionen Dollar. Zusätzlich begab der Konzern dreijährige Pflichtwandel-Vorzugsaktien im Volumen von 525 Millionen Dollar mit einem Kupon von 8,5 Prozent.

    Parallel dazu wurden im Rahmen einer Privatplatzierung weitere Aktien im Wert von 30 Millionen Dollar zu ebenfalls 69 Dollar je Anteilsschein an die Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co. verkauft, eine Tochter der in Shanghai notierten Whirlpool China. Insgesamt summieren sich die Maßnahmen auf rund 800 Millionen Dollar. Die Mittel sollen nach Angaben des Unternehmens zur Schuldentilgung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Investitionen in die Automatisierung, verwendet werden.

     

    Am Markt kam das schlecht an. Die Aktie verlor Dienstag zeitweise rund 14 Prozent und schloss bei 71,67 Dollar. Es war der neunte Handelstag in Folge mit Kursverlusten.

    Besonders scharf fiel die Reaktion von David Tepper aus. Der milliardenschwere Gründer von Appaloosa Management, der je nach Zählweise zwischen 3,9 und 5,5 Millionen Aktien hält und damit zu den größten Anteilseignern zählt, kritisierte die Transaktion in einem Brief an den Verwaltungsrat ungewöhnlich deutlich. Die Kapitalaufnahme sei mit "sehr hohen Kapitalkosten" verbunden und führe zu einer "erheblichen und unnötigen Verwässerung" der bestehenden Aktionäre.

    Kern seines Vorwurfs: Die effektiven Kosten der Eigenkapitalaufnahme lägen bei über 10 Prozent, während die Schulden des Unternehmens mit steuerbereinigten Kapitalkosten von unter 5 Prozent gehandelt würden. Aus seiner Sicht ist die gewählte Struktur damit betriebswirtschaftlich kaum zu rechtfertigen.

    Noch weiter geht seine Kritik an der strategischen Ausrichtung. Tepper wirft dem Management vor, nicht genug unternommen zu haben, um die US-Zölle strategisch zu nutzen – etwa durch Partnerschaften oder Fusionen mit benachteiligten ausländischen Wettbewerbern. Stattdessen habe sich die Führung auf den "Selbsterhaltungstrieb" konzentriert.

    Dabei ist die Lage komplex. Als inländischer Hersteller profitiert Whirlpool grundsätzlich von Zöllen auf ausländische Wettbewerber. Gleichzeitig musste das Unternehmen im Jahr 2025 selbst zollbedingte Mehrkosten von über 300 Millionen Dollar schultern, weil Rohstoffe und Komponenten aus dem Ausland importiert wurden. Die Bruttomarge wurde dadurch um bis zu 250 Basispunkte belastet.

    Tepper spart dennoch nicht mit deutlichen Worten: "Laden Sie inländische Unternehmen oder ausländische Konzerne ein, die amerikanische Arbeitsplätze schaffen und den Shareholder Value steigern wollen", fordert er. "Die Erhaltung von Arbeitsplätzen bei gleichzeitiger Verwässerung der ausstehenden Eigenkapitalanteile am Unternehmen sollte nicht das Ziel sein." Und weiter: "Dieses Managementteam hat über die Jahre hinweg Hunderte Millionen Dollar an Aktionärsvermögen vernichtet. Jetzt reicht es. Es gibt keine Ausreden mehr."

    Ob Tepper auf einen Strategiewechsel oder gar auf personelle Konsequenzen drängt, bleibt offen. Klar ist jedoch: Der offene Schlagabtausch hat die Aktie zusätzlich belastet.

    Whirlpool

    -1,27 %
    -18,15 %
    -17,23 %
    -8,22 %
    -32,10 %
    -49,80 %
    -62,70 %
    -53,62 %
    +119,41 %
    ISIN:US9633201069WKN:856331

    Mein Tipp: Chance nutzen 

    Für David Tepper ist der Kursrutsch schmerzhaft – für andere Anleger könnte er eine zweite Chance sein. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,6 und einer Dividendenrendite von 5,1 Prozent ist die Aktie historisch betrachtet günstig bewertet. Die üppige Ausschüttung wirkt wie eine Kirsche auf der Sahnetorte – auch wenn sie Tepper derzeit nicht schmeckt.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kragen geplatzt David Tepper stinksauer auf Whirlpool: "Es reicht! Keine Ausreden mehr." David Tepper ist eigentlich dafür bekannt, dass er ruhig zu Werke geht und sich selten öffentlich äußert. Doch jetzt scheint dem Starinvestor bei Whirlpool endgültig der Kragen geplatzt zu sein.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     