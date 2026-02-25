Heidelberg Materials holen auf - Telefonkonferenz ermutigend

Am Mittwoch sackte der Kurs des Zementherstellers zeitweise um mehr als vier Prozent ab und konnte sich erst bei 192,10 Euro fangen. Als der Dax sich etwas klarer ins Plus absetzte und eine Analystin von ermutigenden Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz sprach, konnten die Aktien von Heidelberg Materials etwas aufholen. Zuletzt betrug der Abschlag dann nur noch ein Prozent auf 198,95 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Anleger von Heidelberg Materials bleibt der Februar ein trüber Börsenmonat. Die Aktien verblieben am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen in ihrem Abwärtstrend, der seit dem Rekordhoch von Ende Januar läuft. Allerdings konnten sie ihren Abschlag im Tagesverlauf deutlich reduzieren.

2026 haben die Titel trotz der im Januar erzielten Bestmarke zehn Prozent verloren. Nach ein paar Erholungstagen, die es Mitte Februar gegeben hatte, steht nun schon wieder der dritte Verlusttag in Folge zu Buche. Eine Rückkehr über die 200-Tage-Linie, die Mitte Februar erstmals seit längerer Zeit unterschritten wurde, erwies sich zuletzt als charttechnischer Fehlausbruch.

Ordentliche Zahlen reichten nicht, um das zuletzt von der Debatte über europäische Klimaschutzmaßnahmen getrübte Stimmungsbild unter den Anlegern zu wandeln. Thorsten Reigber von der DZ Bank schrieb, die Zahlen hätten die Erwartungen erfüllt und der Zielkorridor für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2026 erscheine optimistisch, wenngleich der Konsens schon am oberen Ende der Spanne liege.

Tom Zhang von der Barclays Bank zog daraus dann aber auch den Schluss, dass der von Analysten oft als Vergleich herangezogene Mittelwert der Ebit-Spanne unter dem Analystendurchschnitt liege. Julian Radlinger von UBS schrieb, das Unternehmen gehe 2026 von starkem Währungsgegenwind aus. Dies erinnere an den Ausblick im vergangenen Jahr, der sich im Jahresverlauf dann als korrekt erwiesen habe.

Radlinger betonte allerdings auch, dass die Investorenerwartung vor dem Hintergrund der jüngsten Nachrichten zum Emissionshandel in Europa zuletzt schon unter den Analystenkonsens und auf ein konservativeres Niveau gesenkt worden sei. Vor diesem Hintergrund sieht er im Ausblick keine wirkliche Überraschung. Er betonte außerdem, Heidelberg Materials habe auch in den beiden Vorjahren den Ausblick ein bis zwei Prozent unter dem Konsens angesetzt.

Der Baustoffhersteller war in den vergangenen Wochen vom Rekordhoch wegen EU-Plänen zurückgefallen, energieintensive Unternehmen mit einem aufgeweichten Emissionshandel länger zu entlasten. In der Folge hatten die Zementpreise gelitten und die Heidelberger noch dazu, weil sie als Vorreiter derzeit viel in eine emissionsarme Produktion investieren. Anleger hatten sich ehemals Kostenvorteile erhofft, sobald die Ausgabe kostenloser Zertifikate gestoppt wird.

Analysten bezogen in ihren ersten Kommentaren auch vereinzelt Stellung zum Emissionsthema. Glynis Johnson von Jefferies schrieb, in den Erklärungen zum Ausblick blieben die Zementpreiserwartungen unerwähnt, was aber auch nicht ungewöhnlich sei. Hierzu gab es allerdings ermutigende Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz, die JPM-Analystin Elodie Rall am Nachmittag in einem Kommentar erwähnte.

Rall erwähnte, im Zusammenhang mit dem Emissionshandelssystem (ETS) gehe das Management weiterhin von einer Rationalisierung der Kapazitäten aus und sehe kein Risiko einer Abschaffung des Systems. Wichtig sei auch die Erwähnung, dass die Preisgestaltung voraussichtlich nicht durch die ETS-Änderungen beeinflusst werde. Außerdem gebe es offenbar keine Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach CO2-armen Baustoffen beeinträchtigt werde.

Anthony Codling von der kanadischen Bank RBC hatte am Morgen schon seinen Glauben betont, dass es der richtige Ansatz ist, wenn das Unternehmen an seiner Emissionsstrategie festhält./tih/mne/mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 198 auf Tradegate (25. Februar 2026, 17:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,42 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,53 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +15,40 %/+50,53 % bedeutet.



