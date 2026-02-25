DZ BANK stuft FIELMANN AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, während der faire Wert mit 54 Euro bestätigt wurde. Die Optikerkette verwandele sich vom "deutschen Meister" zum "globalen Seher", betonte Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Internationalisierung der Geschäfte. In Nordamerika adressiere Fielmann unbefriedigte Kundenbedu?rfnisse. Die Aktie sei historisch gu?nstig bewertet. Durch stark personalisierte Produkte sei das Unternehmen auch geschützt vor KI-Shopping-Agenten./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 44,75EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 17:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

