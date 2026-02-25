Smartbroker Holding AG: Zahlen 2025 & Ausblick 2026 in Kürze
SMARTBROKER+ startet mit Rückenwind ins Jahr 2026: solides Wachstum, klare Strategie und neue Produkte sollen die Basis für die nächste Expansionsphase legen.
- Geschäftsjahr 2025: Umsatz 69 Mio. € (Guidance 65–70 Mio. €), EBITDA 0 Mio. € (Guidance -1,5 bis +1,5 Mio. €), rund 77.350 Neukunden bei SMARTBROKER+; operativ vor CAC profitabel und laut Vorstand planmäßig verlaufen.
- Wegfall von PFOF-Zahlungen wegen Regulierung: Produktangebot und Konditionen bleiben unverändert; frühere Kostenreduktionen kompensieren den Einnahmeverlust weitgehend; 2026-Guidance: Umsatz 66–72 Mio. €, EBITDA -1,5 bis +1,5 Mio. €.
- Fokus 2026 auf deutliches Kundenwachstum: Ziel 100.000 Neukunden für SMARTBROKER+; Marketing-/Neukundenbudget rund 12,5 Mio. € (≈ +2,5 Mio. € vs. 2025); Jan–Feb 2026 schon >13.000 Neukunden und Monatsrekord bei Trades.
- Produkt- und Technologieoffensive: IT-Team +20 Mitarbeitende (Schwerpunkt IT, Data, KI); geplante Features u. a. Lastschriften, Vollmachten, Absicherungsorders, automatische Reinvestition, optimierte Desktop-Version, Junior-Depots sowie erweiterte Analyse‑ und KI‑Inhalte; Fokus auf aktive Investoren/Trader.
- Altersvorsorgedepot als möglicher Hebel: regulatorische Klarheit voraussichtlich im Mai 2026; falls gefördert, potenziell erhebliches Zusatzwachstum; mittelfristige Planung (bis 2030) wird angepasst — Unternehmen erwartet ab 2027 strukturelles jährliches Neukundenwachstum von rund 130.000 (vorher 100.000), ohne Altersvorsorgeeffekte.
- Portalgeschäft bleibt stabil profitabel: 2026-Erwartung Umsatz ≈ 28 Mio. €, EBITDA ≈ 6 Mio. €; Ausbau redaktioneller Inhalte zur Steigerung der Leserzahlen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Smartbroker Holding ist am 30.06.2026.
