GESCO: Achtung, den Schub nicht verpassen!

Für Gesco waren die vergangenen Jahre von einem schwierigen Branchenumfeld geprägt. Die deutsche Industrie befand sich laut Einkaufsmanagerindex über einen langen Zeitraum im Abschwung, was die Entwicklung der Beteiligungsgesellschaft erheblich belastete. Mehrfach mussten die Erwartungen angepasst werden – zunächst im Herbst, später nochmals im Februar. Am Ende stand eine Gewinnprognose von 7 bis 10 Mio. Euro.

Operativ bewegte sich das Ergebnis zwar am oberen Rand der zuvor kommunizierten Spanne von 9 bis 12 Mio. Euro. Ein Forderungsausfall im Zusammenhang mit einer früheren Transaktion drückte jedoch zusätzlich auf das Nettoergebnis. Ursprünglich hatte die Zielgröße sogar bei 13 bis 17 Mio. Euro gelegen, was die Dimension der Anpassungen verdeutlicht.