Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.02.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.202,68USD pro Feinunze und notiert damit +1,14 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 90,61USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,00 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 70,65USD und verzeichnet ein Minus von -0,59 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 65,50USD und verzeichnet ein Minus von -0,89 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.807,50USD
|+1,06 %
|Platin
|2.318,00USD
|+6,55 %
|Kupfer London Rolling
|13.313,81USD
|+0,82 %
|Aluminium
|3.172,66PKT
|+1,97 %
|Erdgas
|2,918USD
|+2,36 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Plus von +6,55 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.02.26, 17:29 Uhr.