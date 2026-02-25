Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.202,68USD pro Feinunze und notiert damit +1,14 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 90,61USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,00 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 70,65USD und verzeichnet ein Minus von -0,59 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 65,50USD und verzeichnet ein Minus von -0,89 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.807,50 USD +1,06 % Platin 2.318,00 USD +6,55 % Kupfer London Rolling 13.313,81 USD +0,82 % Aluminium 3.172,66 PKT +1,97 % Erdgas 2,918 USD +2,36 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Plus von +6,55 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.02.26, 17:29 Uhr.