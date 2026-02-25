    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Asbest-Alarm bei Sandspielzeug - Rückrufe in vielen Läden

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückruf: Sandgefüllte Spielzeuge wegen Asbest.
    • Kunden: Produkte sichern, in Läden zurückgeben
    • Beschädigt: Sand kann Asbestfasern freisetzen.
    Asbest-Alarm bei Sandspielzeug - Rückrufe in vielen Läden
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    UNNA (dpa-AFX) - Wegen möglicher Asbestspuren in Spielzeug mit Sandfüllung werden weitere Produkte im Handel zurückgerufen. Betroffen sind unter anderem dehnbare Spielzeugfiguren, die bundesweit in vielen Läden verkauft wurden. Nach Angaben des Portals "Lebensmittelwarnung.de" zählt dazu zum Beispiel die Spielzeugfigur "PUFFERZ Puffer-Figur Sand", dessen Füllmaterial möglicherweise Asbest enthält. Verbraucher sollten die Artikel nicht mehr benutzen und zurückgeben.

    Ware kann in vielen Bundesländern verkauft worden sein

    Wird das Produkt beschädigt oder reißt es auf, könne Füllmaterial austreten und beim Einatmen ein Gesundheitsrisiko darstellen, heißt es auf "Lebensmittelwarnung.de". Die Ware sei über Filialen der Kette Smyths Toys vertrieben worden und könne in zahlreichen Bundesländern verkauft worden sein.

    Kunden sollen die Figuren nach Behördenangaben sofort außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nicht weiterverwenden. Produkte mit dem Barcode 8714627012316 könnten in den Geschäften zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet.

    Auch andere Ketten betroffen

    Auch der Discounter Woolworth ruft zwei dehnbare Spielzeugartikel zurück: "Jungle Expedition super stretch gorilla" und "Brainboooom super stretch Raubtier". Nach Unternehmensangaben kann der in den Produkten verarbeitete Sand mit Asbest kontaminiert sein.

    Die Artikel seien bereits aus allen Filialen entfernt worden, teilte das Unternehmen mit. Kunden würden gebeten, bereits gekaufte Ware in die Läden zurückzubringen. Der Kaufpreis werde vollständig erstattet.

    Schon zuletzt mögliche Asbestbelastung bei Spielzeug festgestellt

    Bereits in den vergangenen Tagen hatten mehrere Handelsketten Spielzeug mit Sandfüllung wegen möglicher Asbestbelastung vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Nach Einschätzung von Fachleuten kann Asbest in feinen Fasern vorliegen, die beim Einatmen gesundheitsschädlich sind. Vor allem bei beschädigten Produkten bestehe ein Risiko.

    Verbraucher sollten betroffene Spielzeuge nicht öffnen oder weiter mit ihnen spielen. Wurde Sand bereits in Innenräumen verteilt, raten Fachstellen dazu, Staubentwicklung zu vermeiden und gründlich zu reinigen. Unklar ist, wie viele Produkte insgesamt betroffen sind./lfi/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Asbest-Alarm bei Sandspielzeug - Rückrufe in vielen Läden Wegen möglicher Asbestspuren in Spielzeug mit Sandfüllung werden weitere Produkte im Handel zurückgerufen. Betroffen sind unter anderem dehnbare Spielzeugfiguren, die bundesweit in vielen Läden verkauft wurden. Nach Angaben des Portals …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     