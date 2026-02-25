Goldpreis
Gold explodiert plus +1,14 % auf 5.202,62 USD
Gold im Höhenflug: +1,14 % plus, aktuell 5.202,62 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,40 %
|1 Monat
|+2,44 %
|3 Monate
|+25,27 %
|1 Jahr
|+76,09 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.954,60USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.202,62USD ein Wert von 8.804,27USD geworden – ein Gewinn von +76,09 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Gold überwiegend vorsichtig bis leicht bullisch. Treiber sind geopolitische Unsicherheiten, finanzpolitische Unsicherheiten, Dedollarisierung und tendenziell niedrigere Zinsen. Langfristig besteht Aufwärtspotenzial; Grundsätzlich steht alles auf Grün für Gold, Silber und Minen, auch bei teils kurzen Rücksetzern. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|402,50EUR
|+0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,43EUR
|+0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|296,26EUR
|+0,71 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|472,80EUR
|+3,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|120,55EUR
|+6,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|716,50EUR
|+3,62 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|421,66EUR
|+0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,35EUR
|+0,45 %
|Long
|1
|0,00
|143,46EUR
|+1,66 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,155EUR
|-0,86 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.