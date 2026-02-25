Gold explodiert plus +1,14 % auf 5.202,62 USD

+1,14 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,40 % 1 Monat +2,44 % 3 Monate +25,27 % 1 Jahr +76,09 %

Der Goldpreis zieht deutlich an und legt umauf 5.202,62zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.954,60USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.202,62USD ein Wert von 8.804,27USD geworden – ein Gewinn von +76,09 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Gold überwiegend vorsichtig bis leicht bullisch. Treiber sind geopolitische Unsicherheiten, finanzpolitische Unsicherheiten, Dedollarisierung und tendenziell niedrigere Zinsen. Langfristig besteht Aufwärtspotenzial; Grundsätzlich steht alles auf Grün für Gold, Silber und Minen, auch bei teils kurzen Rücksetzern. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht beziffert.