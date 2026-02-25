    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 26. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viel Unternehmensberichte, Allianz u. Telekom
    • Wichtige Konjunkturdaten: EU M3, USA BIP 14:30
    • Bundestag: Gesetzentwürfe; BVerfG verhandelt u
    TAGESVORSCHAU - Termine am 26. Februar 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. Februar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen
    06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen
    07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen
    07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz
    08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen
    08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen
    10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung
    11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
    17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen
    18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: SAP, Geschäftsbericht
    BEL: Argenx, Jahreszahlen
    IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen
    PRT: EDP, Jahreszahlen
    USA: Intuit, Q2-Zahlen
    USA: Adtran, Q4-Zahlen
    USA: Dell, Q4-Zahlen
    USA: Autodesk, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26
    10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26
    11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge

    09:30 DEU: HDE-Pressegespräch zur Tarifrunde im Einzelhandel, Berlin

    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz

    17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft

    CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten
    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
