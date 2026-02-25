    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Krisengeplagtes 'Artemis 2'-Raketensystem kommt zurück in Hangar

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Zurück in die Werkshalle anstatt Aufbruch zum Mond: Für Reparaturarbeiten kommt das Raketensystem für die bemannte Mondmission "Artemis 2" der US-Raumfahrtbehörde Nasa wieder in den Hangar. Mithilfe einer Art Transportwagen sei das rund 100 Meter hohe System - bestehend aus der Rakete "Space Launch System" und der "Orion"-Kapsel - von seinem Startplatz aus in Richtung Werkshalle losgerollt, teilte die Nasa mit. Der Transport über die etwa sechs Kilometer lange Strecke soll etwa zwölf Stunden dauern.

    Im Hangar soll ein Problem mit der Helium-Zufuhr in einer der Raketenstufen gelöst werden. Zuvor waren bei Tests bereits mehrere weitere Probleme aufgetaucht und teilweise auch schon wieder behoben worden.

    Erste bemannte Mondmission seit mehr als 50 Jahren

    Mit der "Artemis 2"-Mission sollen erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen bei der etwa zehntägigen Mission um den Mond herum fliegen. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 auf dem Mond gewesen.

    Ursprünglich hatte die Nasa den Start von "Artemis 2" für Anfang Februar anvisiert, dann für März. Einen neuen Starttermin hat die Nasa noch nicht genannt.

    Nachdem die Probleme mit der Helium-Zufuhr entdeckt wurden, wurde die Crew zunächst wieder aus der Quarantäne entlassen. Das ließ den vier Astronauten Zeit für einen für sie eher ungewöhnlichen Termin: Als Gäste des republikanischen Sprechers des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hörten sie der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump im US-Kongress zu./cah/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
