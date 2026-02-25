    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Leichte Kursverluste

    • US-Anleihen fielen; T-Note -0,08% auf 113,20pt
    • Rendite 10J bei 4,04% - geringere Nachfrage...
    • Aktien erholen; Trump-Rede bringt keine Zölle.
    US-Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,04 Prozent.

    Belastet wurden die Anleihen durch die Erholung an den Aktienmärkten. Es herrscht ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede von US-Präsident Donald Trump an die Nation keine neuen Hiobsbotschaften. Die als sicher geltenden Staatsanleihen waren weniger gefragt.

    Ansonsten gab es wenige Impulse. Wichtige Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht./jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
