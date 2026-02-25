Dax legt zu - Vorfreude auf Nvidia-Zahlen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.176 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start baute der Dax seine Zugewinne aus.



"Der fast schon wieder euphorischen Vorfreude auf die Nvidia-Zahlen an der Wall Street konnte sich auch der Dax am Nachmittag nicht entziehen", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Zuvor war an der Frankfurter Börse den ganzen Tag über wenig Bewegung zu spüren und die Anleger blieben in ihrer Sondierungsphase."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG! Short 38,22€ 0,28 × 13,24 Zum Produkt Long 31,84€ 0,42 × 12,30 Zum Produkt