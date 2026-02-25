Der Börsen-Tag
DAX & Dow im Aufwind: Tech-Werte glänzen, Nebenwerte schwächeln
Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich – doch hinter den Leitindizes verbirgt sich ein gemischtes Bild mit klaren Gewinnern, deutlichen Verlierern und spannenden Trends.
Foto: Beiersdorf AG
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, zeigen jedoch ein uneinheitliches Bild zwischen Standard- und Nebenwerten. In Deutschland legt der Leitindex DAX um 0,47 Prozent auf 25.175,12 Punkte zu. Damit setzt er seinen Aufwärtstrend fort und signalisiert eine robuste Stimmung bei den deutschen Blue Chips. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, kann davon allerdings nicht profitieren und gibt leicht um 0,10 Prozent auf 31.430,24 Punkte nach. Besser läuft es für die kleineren Werte: Der SDAX steigt um 0,41 Prozent auf 17.959,32 Punkte. Besonders stark präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex gewinnt 0,77 Prozent auf 3.744,67 Punkte und liegt damit im deutschen Marktvergleich an der Spitze. Das deutet auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach Technologiewerten hin. Auch an der Wall Street dominieren positive Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,47 Prozent auf 49.429,58 Punkte und bewegt sich damit im gleichen prozentualen Rahmen wie der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 entwickelt sich noch etwas dynamischer und gewinnt 0,68 Prozent auf 6.937,60 Punkte. Insgesamt zeigen die heutigen Kursbewegungen ein überwiegend positives Marktumfeld, in dem vor allem Technologie- und Standardwerte gefragt sind, während Teile des Nebenwerte-Segments – wie im MDAX – etwas zurückbleiben.
DAXIm DAX stachen heute die Energie- und Finanzwerte hervor: Commerzbank führte die Gewinnerliste mit +4,39% an, gefolgt von E.ON (+3,17%) und RWE (+3,04%). Auf der Verliererseite lagen Konsum- und Rüstungswerte hinten: Beiersdorf fiel um -3,24%, Rheinmetall um -2,91% und Brenntag um -2,37%. Damit standen deutliche Sektorgewinne bei Banken und Versorgern den Abschlägen bei Konsum- und Industrieaktien gegenüber.
MDAXIm MDAX ragte Nordex mit einem kräftigen Kursplus von +17,96% heraus und ließ die Verfolger flatexDEGIRO (+2,54%) und Sartorius Vz. (+2,49%) deutlich hinter sich. Die Verluste waren zum Teil deutlich größer: AUTO1 verlor massiv -18,30%, IONOS Group -6,93% und Stroeer -4,11%. Der MDAX zeigte damit sowohl starke Outperformance einzelner Titel als auch heftige Rückschläge.
SDAXIm SDAX führten Verve Group Registered (A) (+7,99%), Verbio (+7,76%) und JOST Werke (+6,08%) die Gewinner an. Auf der Verliererseite standen Douglas (-3,28%), Ottobock (-3,36%) und Nagarro (-9,65%). Auch hier zeigten sich klare Gewinner in Nischensegmenten neben spürbaren Einbußen bei ausgewählten Dienstleistern und Tech-Werten.
TecDAXIm TecDAX fiel Nordex erneut als Spitzenreiter mit +17,96% auf; auch ATOSS Software (+3,85%) und Sartorius Vz. (+2,49%) legten zu. Besonders schwach präsentierten sich Ottobock (-3,36%), IONOS Group (-6,93%) und Nagarro (-9,65%). Der TecDAX kombinierte starke Einzelgewinne mit deutlichen Abschlägen bei mehreren Tech- und Dienstleistungswerten.
Dow JonesIm Dow Jones führten IBM (+3,96%), UnitedHealth Group (+2,75%) und Salesforce (+2,28%) die Gewinner an. Auf der Verlustseite lagen The Home Depot (-2,63%), Sherwin-Williams (-2,05%) und Boeing (-1,15%). Defensive und Gesundheitswerte zeigten relative Stärke gegenüber zyklischen Konsum- und Industrieaktien.
S&P 500Im S&P 500 ragte Axon Enterprise mit einem kräftigen Plus von +21,55% heraus; Coinbase (+11,21%) und Western Digital (+8,90%) folgten. Stärkere Rückgänge trafen hingegen The Mosaic (-5,79%), Brown‑Forman Registered (B) (-7,30%) und CoStar Group (-10,56%). Die US‑Aktien zeigten damit besonders ausgeprägte Ausreißer an beiden Enden der Skala.
Marktweite VergleicheÜber alle Indizes hinweg waren die auffälligsten Gewinner Axon Enterprise (+21,55%) und Nordex (+17,96%), während die größten Verluste bei AUTO1 (-18,30%), CoStar Group (-10,56%) und Nagarro (-9,65%) lagen. Mehrere Titel (Nordex, Sartorius Vz.) tauchten in mehreren Indizes als Gewinner auf; ebenso wiederholten sich bei den Verlierern Namen wie Nagarro und IONOS Group in SDAX/MDAX/TecDAX – ein Hinweis auf branchenübergreifende Trends und titelbezogene Überreaktionen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte