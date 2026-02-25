    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVidac Pharma Holding AktievorwärtsNachrichten zu Vidac Pharma Holding
    Vidac Pharma Holding PLC kündigt Aktienausgabe, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (ESOP) und Ermächtigung für strategische Beteiligungen an

    25. Februar 2026

     

    Vidac Pharma Holding PLC (die „Gesellschaft“) freut sich, eine Reihe von Beschlüssen ihres Board of Directors bekannt zu geben.

     

    Ausgabe neuer Stammaktien an Dr. Max Herzberg

     

    Der Board hat beschlossen, 4.790.404 neue Stammaktien mit einem Nennwert von je GBP 1,00 im Kapital der Gesellschaft (die „Neuen Aktien“) an Dr. Max Herzberg, PhD, auszugeben. Die Ausgabe erfolgt auf Grundlage des Investment Subscription Agreement vom 25. Februar 2024 in der Fassung der Second Amendment Agreement vom 1. Oktober 2025 (zusammen das „Subscription Agreement“). Nach dem Subscription Agreement war Dr. Herzberg berechtigt, Erlöse aus früheren Aktienverkäufen durch Zeichnung neuer Aktien der Gesellschaft zu reinvestieren.

     

    Zur vollständigen Einzahlung des gesamten Nennbetrags der Neuen Aktien hat der Board beschlossen, den Betrag von GBP 4.790.404, der der fair value reserve through OCI (net of tax) der Gesellschaft gutgeschrieben ist, zu kapitalisieren und im Namen von Dr. Herzberg zur Einzahlung des Nennbetrags der Neuen Aktien in voller Höhe zu verwenden, sodass die Neuen Aktien als vollständig eingezahlt gelten. Diese Kapitalisierung wurde durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung vom 30. September 2025 genehmigt.

     

    Nach Durchführung der Aktienausgabe bleibt Dr. Herzberg Hauptaktionär der Gesellschaft.

     

    In diesem Zusammenhang weist die Gesellschaft darauf hin und würdigt, dass ihre Directors ihre grundsätzliche Bereitschaft bekundet haben, auch im Geschäftsjahr 2026 weitere Mittel – einschließlich Erlösen aus dem Verkauf von Aktien – in das Kapital der Gesellschaft zu investieren.

     

    Einführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (Employee Share Option Plan)

     

    Der Board hat die Einführung eines Employee Share Option Plan (der „ESOP“) beschlossen, um Mitarbeiter, Directors und sonstige Schlüsselpersonen der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften zu incentivieren. Der ESOP sieht die Gewährung von Optionen auf Zeichnung von Stammaktien vor, vorbehaltlich Vesting-Bedingungen und Ausübungsmechanismen, die vom Board festgelegt werden.

     

    Die Gesamtzahl der Stammaktien, die den im Rahmen des ESOP gewährten Optionen zugrunde liegen, darf 10 % des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten, d. h. 5.694.620 Stammaktien, wie durch die Hauptversammlung am 30. September 2025 autorisiert. Der ESOP hat eine Laufzeit von zehn Jahren ab dem Datum seiner Einführung.

