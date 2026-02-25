Verbio Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 25.02.2026

Mit einer Performance von +7,09 % konnte die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +8,45 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,34€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Verbio einen Gewinn von +68,56 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +11,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,05 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +30,84 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,49 % 1 Monat +8,05 % 3 Monate +68,56 % 1 Jahr +201,72 %

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.