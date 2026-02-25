    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    Verbio Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 25.02.2026

    Am 25.02.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um +7,09 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.02.2026

    Mit einer Performance von +7,09 % konnte die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +8,45 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,34. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Verbio einen Gewinn von +68,56 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +11,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,05 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +30,84 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,46 % geändert.

    Verbio Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,49 %
    1 Monat +8,05 %
    3 Monate +68,56 %
    1 Jahr +201,72 %

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Dow im Aufwind: Tech-Werte glänzen, Nebenwerte schwächeln


    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich – doch hinter den Leitindizes verbirgt sich ein gemischtes Bild mit klaren Gewinnern, deutlichen Verlierern und spannenden Trends.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 18.02.-25.02.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %.

    Verbio Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

    +6,70 %
    +11,43 %
    +8,04 %
    +68,47 %
    +202,02 %
    -46,08 %
    -22,68 %
    +287,24 %
    +61,06 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W



