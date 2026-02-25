freenet: Dividende steigt auf 2,07 EUR + Rekord bei Kunden & IPTV-Erfolg

Dividende: Vorstand will der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 2,07 EUR je Aktie (+5,1 %) vorschlagen (fünfte Erhöhung in Folge); zudem Einführung einer temporären Mindestdividende von 2,00 EUR je Aktie für 2026–2028 bzw. alternativ 80 % des adj. Free Cashflow, je nachdem, welcher Betrag höher ausfällt.

Management & Strategie: Robin Harries ist seit 1. Juni 2025 CEO; der Vorstand wurde zum 1. September 2025 von sechs auf zwei Mitglieder (CEO Robin Harries, CFO Ingo Arnold) verkleinert; strategische Ausrichtung auf eine „AI‑first“ Positionierung im Mobilfunkmarkt.

Postpaid‑Kundenzuwachs: Allzeithoch beim Postpaid‑Wachstum mit über 300 Tsd. organischen Netto‑Neukunden in 2025; Gesamtbestand 8,147 Mio. Kunden (inkl. ~240 Tsd. Kunden aus der Übernahme von mobilezone Deutschland), Gesamtanstieg 546 Tsd. gegenüber Vorjahr.

IPTV / waipu.tv: waipu.tv erreicht fast 2 Mio. Nutzer und ein adj. EBITDA von 36,0 Mio. EUR (von nahe null) mit rund 150 Tsd. Nettozuwachs; zeigt finanzielle Skalierbarkeit und wird ab 2026 als eigenes Segment ausgewiesen.

Konzernkennzahlen 2025: Umsatzerlöse 2.439,9 Mio. EUR (−1,5 %), adj. EBITDA 515,4 Mio. EUR (−0,1 %), Free Cashflow 292,1 Mio. EUR (−0,1 %); Kennzahlen stabil, aber leicht unter den eigenen Prognosen (u. a. wegen Verkauf The Cloud, vorsichtiger Rückstellung für Netzbetreibervereinbarung und einmaligen Reorg‑Zahlungen).

Ausblick/Ambition: Für 2026 Prognose: deutlich wachsende Umsätze, adj. EBITDA 500–530 Mio. EUR, adj. Free Cashflow 270–300 Mio. EUR; finanzielle Ambition 2028 angehoben auf mindestens adj. EBITDA 620 Mio. EUR und adj. Free Cashflow 340 Mio. EUR, wobei waipu.tv mindestens 120 Mio. EUR zum adj. EBITDA 2028 beitragen soll.

Der nächste wichtige Termin, Conference Call zu den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025, bei freenet ist am 26.02.2026.

Der Kurs von freenet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,94EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,11 % im Minus.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.460,99PKT (-0,09 %).





