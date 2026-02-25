    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    ATX legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX +1,01% auf 5.766,12 nach Erholung an Börse
    • FACC +7,5%: Rekordumsatz, Ebit +49,4% EVN +9,8
    • SBO/Bawag Kursziele hoch; Wienerberger runter
    Aktien Wien Schluss - ATX legt zu
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX gewann 1,01 Prozent auf 5.766,12 Punkte, nachdem der Leitindex am Vortag noch deutlich nachgegeben hatte. Zur Wochenmitte legten auch die europäischen Leitbörsen und die Wall Street im Verlauf zu.

    In Wien rückten auf Unternehmensebene EVN und FACC mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld. Die Zahlenwerke wurden von den Analysten der Erste Group als im Rahmen der Erwartungen eingestuft. Die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers EVN gaben leicht um 0,3 Prozent nach und beim Luftfahrtzulieferer FACC gab es ein deutliches Plus von 7,5 Prozent.

    Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat 2025 den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Auch beim operativen Ergebnis (Ebit) verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Plus von 49,4 Prozent.

    EVN hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2025/26 unter dem Strich mehr verdient. Das Konzernergebnis stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,8 Prozent auf 126,9 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse verzeichneten einen Anstieg um 3,3 Prozent auf 830,7 Millionen Euro.

    Von Analystenseite meldete sich die Erste Group auch zur SBO-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters von 37,2 auf 39,8 Euro. Zudem wurde das Anlagevotum "Accumulate" bestätigt. Die SBO-Titel gewann 5,8 Prozent auf 37,35 Euro.

    Weiters setzten die Erste-Experten ihr Kursziel für die Bawag -Titel von 115 auf 145 Euro merklich nach oben. Hier wurde die Empfehlung "Hold" bestätigt. Die Papiere der Bank gewannen 1,9 Prozent auf 133,40 Euro.

    Das Wienerberger -Kursziel wurde von Barclays um neun Prozent von 35 auf 32 Euro gekürzt. Das Votum "Overweight" wurde unverändert belassen. Die Titel des Baustoffherstellers fielen um 0,6 Prozent auf 27,96 Euro.

    Weiters passte die Berenberg Bank ihr Kursziel für die Wienerberger-Aktie leicht von 35 auf 34 Euro an. Die Anlageempfehlung wurde hier mit "Buy" bestätigt.

    Erste Group-Aktien verteuerten sich um 1,8 Prozent. Die Bank wird am Donnerstag Quartalszahlen vorlegen. Die Titel des Branchenkollegen Raiffeisen Bank International steigerten sich um 2,9 Prozent. Im Technologiebereich sackten AT&S-Anteilsscheine um 5,1 Prozent ab./ste/spa/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wienerberger Aktie

    Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 5,39 auf Tradegate (25. Februar 2026, 17:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wienerberger Aktie um -6,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wienerberger bezifferte sich zuletzt auf 3,07 Mrd..

    Wienerberger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
