Mehrheitlich im Plus - Optimismus vor Nvidia-Zahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 167,3 auf Tradegate (25. Februar 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,25 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,06 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +43,73 %/+64,69 % bedeutet.