    Aktien Europa Schluss

    Mehrheitlich im Plus - Optimismus vor Nvidia-Zahlen

    • Europas Aktien steigen wegen Nvidia-Erwartung.
    • EuroStoxx 50: Rekordhoch bei 6.173,32 (+0,93%)
    • FTSE +1,18%, SMI -0,14% nach Nvidia-Erwartung.
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend klare Gewinne verzeichnet. Händler verwiesen zur Begründung auf optimistische Erwartungen an die Quartalszahlen und den Ausblick von Nvidia , die der KI-Champion am Mittwochabend nach US-Börsenschluss bekanntgaben wird. Anleger hätten die Kurse in die Höhe getrieben, in der Hoffnung auf Anzeichen dafür, dass die Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der weit verbreiteten Besorgnis über diese Technologie weiterhin intakt seien.

    Der EuroStoxx 50 erklomm ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 6.173,32 Punkten. Außerhalb der Eurozone kletterte der britische Leitindex FTSE 100 um 1,18 Prozent auf 10.806,41 Zähler nach oben, während der schweizerische SMI um 0,14 Prozent auf 13.977,10 Punkte nachgab./edh/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 167,3 auf Tradegate (25. Februar 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,06 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +43,73 %/+64,69 % bedeutet.




