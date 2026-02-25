    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bundestags-Beschluss zur Unterstützung der Ukraine

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Zum vierten Jahrestag der russischen Invasion hat der Bundestag die deutsche Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Über ihre Landesgrenzen hinaus verteidige sie Freiheit, Demokratie und die regelbasierte Weltordnung, heißt es in einem Antrag von CDU/CSU und SPD, der am Abend mit Koalitionsmehrheit beschlossen wurde. "Ein Hinnehmen von Landraub und Gewalt in Europa wäre eine Blaupause für weitere Staaten weltweit, die eine revisionistische oder territoriale Expansionspolitik verfolgen."

    "Wir müssen zu einem Frieden kommen, der dauerhaft und gerecht ist", erklärte Außenminister Johann Wadephul (CDU). Einen solchen Frieden werde die Ukraine aber nur aus einer Position der Stärke erreichen können. Vor diesem Hintergrund machte sich der Bundestag dafür stark, die Ukraine mit ausreichend Waffen, Munition und Ausrüstung zu versorgen. Außerdem sollen die EU-Sanktionen gegen Russland verschärft werden, um Moskaus Einnahmen - insbesondere aus dem Ölgeschäft - zu reduzieren.

    Die Opposition stimmte geschlossen gegen den schwarz-roten Antrag. AfD und Linke warfen der Koalition vor, zu stark auf die militärische Karte zu setzen. Die Grünen kritisierten das Papier als nicht weitgehend genug./ax/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
