    Einhell Germany Pref Bearer: Vorläufige Geschäftszahlen 2025

    Starkes Wachstum, Rekordwerte und ein optimistischer Ausblick: 2025 markiert einen neuen Meilenstein – und legt die Basis für weitere Erfolge im Jahr 2026.

    Einhell Germany Pref Bearer: Vorläufige Geschäftszahlen 2025
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com
    • Rekordumsatz 2025: 1.157,7 Mio. EUR (Vj. 1.109,7 Mio. EUR)
    • Rekordergebnis vor Ertragsteuern 2025: 107,9 Mio. EUR (Vj. 98,5 Mio. EUR)
    • Rendite vor Steuern 2025: 9,3% (Vj. 8,9%)
    • Ergebnis vor Steuern vor PPA: 110,6 Mio. EUR
    • Solide Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von ca. 50%
    • Prognose 2026: Umsatz ca. 1.200 Mio. EUR und Rendite vor Steuern ca. 9,0%

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Einhell Germany Pref Bearer ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von Einhell Germany Pref Bearer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 83,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im Minus.


    Einhell Germany Pref Bearer

    -0,12 %
    +1,59 %
    -2,46 %
    +4,65 %
    +32,01 %
    +38,80 %
    ISIN:DE000A40ESU3WKN:A40ESU





