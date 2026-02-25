    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet
    Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Mindestdividende angekündigt

    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet setzt weiter auf sein Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle 2026 bei 500 bis 530 Millionen Euro liegen, teilte das im MDax der mittelgroßen Werte gelistete Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Büdelsdorf mit. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll dabei 270 bis 300 Millionen Euro betragen.

    Im vergangenen Jahr ging der Umsatz um 1,5 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zurück. Der operative Gewinn (ber Ebitda) gab um 0,1 Prozent auf 515,4 Millionen Euro nach. Der freie Mittelzufluss sank mit 292,1 Millionen Euro genauso stark. Die Kennzahlen seien in Summe leicht unter den selbst gesetzten Wachstumsprognosen geblieben, hieß es vom Unternehmen. Auch die Erwartungen von Analysten wurden enttäuscht. Die Freenet-Aktie fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,8 Prozent.

    Für das abgelaufene Jahr will Freenet die Dividende dennoch um 10 Cent auf 2,07 Euro je Aktie erhöhen. Für die Jahre 2026 bis 2028 stellt der Konzern eine Mindestdividende von zwei Euro oder alternativ 80 Prozent des bereinigten Mittelzuflusses in Aussicht.

    Die finanzielle Ambition für 2028 seien angesichts veränderter Rahmenbedingungen aktualisiert und angehoben worden, hieß es weiter. Angestrebt werde ein bereinigtes Ebitda von mindestens 620 Millionen Euro sowie ein bereinigter freier Mittelzufluss von mindestens 340 Millionen Euro./jha/he

    freenet

    -3,62 %
    -15,57 %
    -4,17 %
    +12,28 %
    +1,97 %
    +31,25 %
    +65,80 %
    +14,90 %
    +68,82 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 31.440 auf Ariva Indikation (25. Februar 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -15,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,56 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -5,98 %/+24,24 % bedeutet.




    Erstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Kursfolgen der Q4-Zahlen: die Mobilezone-Übernahme (Kaufpreis ~230 Mio., fällige Schulden ~192 Mio.) erfordert wohl eine Brückenfinanzierung (~300 Mio.), belastet vorübergehend Finanzergebnis und Margen bis Mitte 2026; danach werden Synergien und ein möglicher Ceconomy-Verkauf (150 Mio.) diskutiert. Weitere Themen: waipu.tv‑IPO als Kursfaktor und die künftig vollständige Besteuerung der Dividende/Einlagenkonto.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber freenet eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
