Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Mindestdividende angekündigt

Das Analysten häufiger mal "unbegründeten und an den Haaren herbeigezogenen Nonsens" verbreiten, ist man ja gewohnt (gerade von Polo Tang und Andrew Lee)

Aber das heute hat eine völlig neue Dimension erreicht. Denn das hier heute war schlicht und einfach eine lupenreine Marktmanipulation!

Ich bin jetzt seit über 25 Jahren an der Börse - aber sowas habe ich all die Jahre noch nicht gesehen! 😲





Besonder krass daran ist, dass keiner der Freenet-Analysten - also auch nicht Polo Tang - für waipu.tv "offiziell eine Wachstumsdelle" erwartet! GiG! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif

https://www.freenet.ag/binaries/_ts_1769187653928/content/assets/freenetgroup/pdf/ir-englisch/analysten-konsensus/2025/260123_analysts-consensus-pre-4q25_web.pdf





Dagegen sprechen auch die jüngsten Traffic-Daten für waipu.tv , denn die haben mit 9,2 Mio. visitors im Januar 2026 einen neuen Rekordwert erreicht!

Der vorherige Bestwert in ganz 2025 lag bei 8,6 Mio. visitors - und zwar im Dezember 2025! Also reiht sich da de facto "ein Traffic-Rekord an den Anderen"! 🙃

Quelle: Similarweb.com





Und das ganze KI-Gelaber ist ja völliger Nonsens - ohne jeglichen Bezug auf das eigentliche operative Geschäft von freenet!

Die Finanzmärkte verwandeln sich mehr und mehr zum "Wilden Westen" , wo jeder machen kann, was er will. 😡





Und während "KI der Untergang für freenet" sein soll, wird die gleiche KI bei anderen Telco-Werten als "Chance" verkauft ("Kostenoptimierung durch Perso-Abbau").

Die machen zwar alle das gleiche Geschäft (die einen mit eigenem Netz, die anderen ohne) - aber nur bei freenet ist das "existenzbedrohend". Alles klar. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif