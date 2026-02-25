DFL und TV-Partner in China unterzeichnen Absichtserklärung

PEKING (dpa-AFX) - Im Rahmen des Staatsbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz haben die Deutsche Fußball Liga und die China Media Group CMG ihre langjährige Medienpartnerschaft bekräftigt. Beide Seiten unterzeichneten eine gemeinsame Absichtserklärung für eine Verlängerung des TV-Vertrags. Darüber hinaus verständigten sich die Parteien auf weitere Kooperationsfelder, die unter anderem die Nachwuchsförderung im Fußball betreffen.

Das Memorandum of Understanding (MoU) sei von DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel und CMG-Präsident Shen Haixiong unterzeichnet worden. Beim Abschluss der Vereinbarung seien zudem Bundeskanzler Merz (CDU) und der Ministerpräsident der Volksrepublik China, Li Qiang, anwesend gewesen. Das teilte die DFL mit.