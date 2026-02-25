    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPferdewetten.de AktievorwärtsNachrichten zu Pferdewetten.de
    pferdewetten.de AG: Rekordumsatz von 46,33 Mio. € im Geschäftsjahr 2024

    Trotz erneut hoher Verluste markiert 2024 mit einem Umsatzsprung auf 46,33 Mio. Euro einen Wendepunkt – der operative Turnaround ist für 2025 fest im Visier.

    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
    • Neuer Umsatzrekord 2024: 46,33 Mio. Euro (2023: 25,35 Mio. Euro).
    • Umsatz nach Segmenten: stationäre Sportwetten von 11,82 auf 34,33 Mio. Euro (+190%); Online-Sportwetten von 0,59 auf 1,47 Mio. Euro (+151%); Pferdewetten 2024: 10,52 Mio. Euro (2023: 12,95 Mio.).
    • EBITDA 2024: -18,96 Mio. Euro (2023: -10,97 Mio.); EBITDA vor Sondereffekten: -7,72 Mio. Euro.
    • Wesentliche Sondereffekte 2024: Restrukturierungsgutachten (509 TEuro), Mehrkosten Jahresabschluss (282 TEuro), Abfindungen (216 TEuro), Interim-Vorstand (233 TEuro) und außerordentliche Abschreibungen (9,7 Mio. Euro).
    • EBIT 2024: -22,66 Mio. Euro (2023: -12,73 Mio.); Geschäftsbericht 2024 erscheint am 31. März 2026 wegen Anpassungen nach DRS 20; Round‑Table-Präsentation am Veröffentlichungstag.
    • Ausblick 2025: Umsatz erwartet +>20% auf ~55–57 Mio. Euro; operative Turnaround‑Ziel mit EBITDA‑Guidance 2025 von +0,7 bis +1,2 Mio. Euro; Prüfung zur Beschleunigung der Abschlussprüfung (vorzeitige Bestellung des Abschlussprüfers via Amtsgericht).

    Der Kurs von Pferdewetten.de lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.


    Pferdewetten.de

    -2,55 %
    -1,49 %
    -8,30 %
    -9,25 %
    -17,70 %
    -73,23 %
    -81,83 %
    +2,69 %
    ISIN:DE000A2YN777WKN:A2YN77





