Starke Performance Commerzbank Aktie legt zu - 25.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,20 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Commerzbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 35,75€, mit einem Plus von +4,20 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Commerzbank einen Gewinn von +8,27 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um +7,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Commerzbank um -3,80 % verloren.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,55 % 1 Monat +0,70 % 3 Monate +8,27 % 1 Jahr +72,11 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,31 Mrd. € wert.

Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich – doch hinter den Leitindizes verbirgt sich ein gemischtes Bild mit klaren Gewinnern, deutlichen Verlierern und spannenden Trends.

Am Mittwoch hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.176 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start baute …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +2,93 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,56 %. ING Group legt um +0,97 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +1,86 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.