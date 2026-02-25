    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    freenet - Aktie rauscht in die Tiefe - 25.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die freenet Aktie bisher Verluste von -3,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der freenet Aktie.

    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

    freenet aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.02.2026

    Mit einer Performance von -3,62 % musste die freenet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der freenet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,62 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die freenet-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,28 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die freenet Aktie damit um -15,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von freenet +5,21 % gewonnen.

    freenet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,57 %
    1 Monat -4,17 %
    3 Monate +12,28 %
    1 Jahr +1,97 %

    Informationen zur freenet Aktie

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,54 Mrd. € wert.

    Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Mindestdividende angekündigt


    Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet setzt weiter auf sein Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle 2026 bei 500 bis 530 Millionen Euro liegen, teilte das im …

    freenet Raises Dividend to EUR 2.07, Achieves Record Customer & IPTV Growth


    Freenet AG sharpens its growth story: rising dividends, record customer gains, and a bold AI-first strategy set the stage for ambitious 2028 financial targets.

    freenet: Dividende steigt auf 2,07 EUR + Rekord bei Kunden & IPTV-Erfolg


    Steigende Dividende, neuer CEO und Rekordwachstum im Kerngeschäft: Der Konzern schärft seine AI-first-Strategie und hebt zugleich seine Finanzziele bis 2028 an.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, United Internet und Co.

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. United Internet notiert im Minus, mit -3,80 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,12 %. Vodafone Group legt um +0,07 % zu

    freenet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    freenet

    -2,85 %
    -15,57 %
    -4,17 %
    +12,28 %
    +1,97 %
    +31,25 %
    +65,80 %
    +14,90 %
    +70,18 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ



