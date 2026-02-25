United Internet Aktie leidet unter Verkäufen - 25.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die United Internet Aktie. Sie fällt um -3,80 % auf 25,30€. Der Kursrückgang der United Internet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,80 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von United Internet in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,94 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,38 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,34 % verloren.

United Internet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,00 % 1 Monat -11,38 % 3 Monate +3,94 % 1 Jahr +56,74 %

Informationen zur United Internet Aktie

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,86 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, freenet und Co.

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. freenet notiert im Minus, mit -3,62 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -0,12 %. Vodafone Group legt um +0,07 % zu GoDaddy Registered (A) notiert im Minus, mit -17,20 %.

United Internet Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.