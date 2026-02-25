ProSiebenSat.1 Media Aktie leidet unter Verkäufen - 25.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ProSiebenSat.1 Media Aktie. Mit einer Performance von -2,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute bei der ProSiebenSat.1 Media Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ProSiebenSat.1 Media ist ein führendes europäisches Medienunternehmen mit Fokus auf TV-Sender, Streaming und digitale Plattformen. Es ist einer der größten TV-Anbieter in Deutschland, konkurriert mit RTL, ARD, ZDF und internationalen Streaming-Diensten. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Kombination von traditionellen und digitalen Medien sowie lokale Inhalte aus.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ProSiebenSat.1 Media insgesamt ein Minus von -3,77 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie damit um -1,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ProSiebenSat.1 Media um -6,10 % verloren.

ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,76 % 1 Monat -8,96 % 3 Monate -3,77 % 1 Jahr -22,41 %

Informationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von RTL Group, Comcast (A) und Co.

RTL Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,23 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -1,88 %.

ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt kaufen?

Ob die ProSiebenSat.1 Media Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProSiebenSat.1 Media Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.