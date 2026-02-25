PVA TePla Aktie auf Höhenflug - 25.02.2026

Mit einer Performance von +4,69 % konnte die PVA TePla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PVA TePla Aktie. Nach einem Plus von +2,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 26,76€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von PVA TePla über einen Zuwachs von +22,09 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die PVA TePla Aktie damit um +8,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PVA TePla auf +13,95 %.

PVA TePla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,63 % 1 Monat -6,28 % 3 Monate +22,09 % 1 Jahr +77,82 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 582,03 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,41 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -0,25 %.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.