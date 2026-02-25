Workday (A) - Aktie gewinnt kräftig - 25.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Workday (A) Aktie. Mit einer Performance von +10,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Workday (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,34 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 111,64€, mit einem Plus von +10,76 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Workday ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für Finanz- und Personalmanagement, bekannt für seine benutzerfreundlichen Anwendungen. Hauptkonkurrenten sind SAP, Oracle und ADP. Workday überzeugt durch kontinuierliche Updates und starke Kundenbindung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Workday (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -49,82 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Workday (A) Aktie damit um -18,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Workday (A) eine negative Entwicklung von -46,01 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,27 % geändert.

Workday (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,31 % 1 Monat -38,31 % 3 Monate -49,82 % 1 Jahr -60,46 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Es gibt 213 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,55 Mrd.EUR € wert.

Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte ihre Erholungsgewinne vom Vortag leicht ausbauen. Es herrscht ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede an die Nation vom US-Präsidenten keine neuen Hiobsbotschaften. …

Der Blick auf den Chart der Workday-Aktie treibt Anlegern momentan die Tränen in die Augen. Der Kurs des Entwicklers von Unternehmenssoftware ist in den letzten drei Monaten um -40% abgesackt und auch am Mittwochmorgen bricht die Aktie um weitere -10% ein. Was ist bloß los bei Workday und ist der Kurssturz in dieser Dimension gerechtfertigt? […] The post Workday-Aktie: Ist dieser Kurssturz gerechtfertigt? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Workday (A)

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,36 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,95 %. SAP notiert im Plus, mit +0,20 %. ServiceNow legt um +1,30 % zu

Workday (A) Aktie jetzt kaufen?

