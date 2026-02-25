Allianz SE: Neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 2,5 Mrd. €

Allianz SE hat ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen.

Volumen des Programms: bis zu 2,5 Milliarden Euro.

Geplanter Start: März 2026; Abschluss spätestens zum 31. Dezember 2026.

Die im Rahmen des Programms gekauften Aktien werden eingezogen.

Veröffentlichung als Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Datum: 25.02.2026).

Mitteilende Person: Michael Sieburg, Compliance Officer; Mitteilung über den EQS-News-Service.

Der nächste wichtige Termin, Analystentelefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2025, bei Allianz ist am 26.02.2026.

Der Kurs von Allianz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 382,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,98 % im Plus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 382,30EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.201,00PKT (+0,69 %).





