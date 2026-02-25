Die an der Euronext Amsterdam notierte SWI Stoneweg Icona Group steigt mit einer Mehrheitsbeteiligung an Polarise, einem führenden europäischen NVIDIA Cloud Partner, in den Bereich KI-Computing ein und schafft eine vollständig integrierte europäische KI-I

- Durch diese Vereinbarung wird die Strategie der SWI Group im Bereich Rechenzentren und KI weiter gestärkt, da die SWI-eigene 2,3-GW-AiOnX-Rechenzentrumsplattform um GPU-as-a-Service- und AI-as-a-Service-Funktionen erweitert wird

- Die SWI Stoneweg Icona Group hat sich bereit erklärt, eine Mehrheitsbeteiligung an Polarise zu erwerben, einem führenden europäischen NVIDIA Cloud Partner

- Die Bewertung von Polaris wird nach Abschluss der Investition der SWI Group auf 0,5 Milliarden Euro festgelegt

- SWI stellt 1,0 Milliarden Euro für den Ausbau der digitalen Infrastrukturstrategie von Polarise bereit

- Die Transaktion bietet Polarise umfassende infrastrukturelle und finanzielle Unterstützung, um seine Expansion voranzutreiben und zu einem wichtigen europäischen Akteur im Bereich der digitalen KI-Infrastruktur zu werden

LONDON, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die SWI Stoneweg Icona Group hat sich bereit erklärt, eine Mehrheitsbeteiligung an Polarise, einem europäischen NVIDIA Cloud Preferred Partner, zu erwerben (einschließlich einer Kapitalbeteiligung in Höhe von 100 Millionen Euro für den Betrieb), was eine natürliche Erweiterung der Rechenzentrumsstrategie der Gruppe im Bereich KI-Computing darstellt. Die Transaktion erweitert die AiOnX-Plattform um GPU- und AI-as-a-Service-Funktionen und unterstützt die SWI Group in ihrem Bestreben, eine skalierbare, umsatzgenerierende digitale Infrastruktur in ganz Europa aufzubauen.

Die Transaktion wird das gebündelte Wissen und die Erfahrung der jeweiligen Teams nutzen und gleichzeitig darauf abzielen, zusätzliche Kompetenzen aufzubauen und die Umsetzung der neuen Pipeline durch strategische Neueinstellungen in Schlüsselpositionen zu beschleunigen.

Polarise ist ein in Deutschland ansässiger Komplettanbieter für KI-Digitalinfrastruktur, der sich auf den Aufbau der zugrunde liegenden Infrastruktur für KI und die Bereitstellung von Hochleistungsrechnerkapazitäten (High Performance Computing, HPC) über seine Hardware- und Softwareangebote konzentriert. Polarise ist sowohl Preferred NVIDIA Partner als auch offizieller NVIDIA Cloud Service Provider. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom und NVIDIA hat Polaris kürzlich die erste KI-Fabrik in industriellem Maßstab in Deutschland eröffnet, nachdem bereits eine erste KI-Fabrik in Oslo, Norwegen, in Betrieb genommen worden war. Polarise konzentriert sich darauf, erstklassige Dienstleistungen für die Anforderungen führender Unternehmen und staatlicher KI-Computing-Anwendungen bereitzustellen, und kann dabei auf 15 Jahre Erfahrung zurückgreifen.