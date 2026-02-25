ERGEBNISSE DER ADECCO GROUP FÜR Q4 UND DAS GESAMTJAHR 2025

HIGHLIGHTS DES 4. QUARTALS

Weitere Marktanteilsgewinne, Group +395 Basispunkte und Adecco +240 Basispunkte

Die Konzernumsätze verbesserten sich sequenziell weiter auf +3,9 % im Vergleich zum Vorjahr, das stärkste Quartal des Jahres

Nach GBU: Adecco-Umsätze +4,9 % im Vergleich zum Vorjahr; angeführt von Nord- und Südamerika +21 % im Vergleich zum Vorjahr, APAC +7 % im Vergleich zum Vorjahr; Akkodis -1 % im Vergleich zum Vorjahr; LHH +2 % im Vergleich zum Vorjahr

Solide Bruttomarge von 19,1 %, organisch stabil im Vergleich zum Vorjahr, geprägt durch den Lösungs- und Kundenmix sowie eine stabile Preisgestaltung

3,8 % EBITA-Marge ohne Sondereffekte, +60 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr, was die starke operative Hebelwirkung widerspiegelt, bei einer Produktivität von +11 % im Vergleich zum Vorjahr und deutlichen Fortschritten beim Turnaround von Akkodis in Deutschland. Dropdown-Verhältnis >80 %

Betriebsergebnis 186 Millionen Euro, +34 % im Vergleich zum Vorjahr; Nettoergebnis 88 Millionen Euro, +31 % im Vergleich zum Vorjahr

Unverwässertes Ergebnis je Aktie 0,52 Euro; bereinigtes Ergebnis je Aktie 0,76 Euro

HIGHLIGHTS GESAMTJAHR

Starke Marktanteilsgewinne, Group +245 Basispunkte

Umsatz +1,3 % im Vergleich zum Vorjahr Nach GBU: Adecco +2,5 % im Vergleich zum Vorjahr; Akkodis -4 % im Vergleich zum Vorjahr; LHH unverändert im Vergleich zum Vorjahr

Solide Bruttomarge von 19,2 %, -20 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr, geprägt durch Mixeffekte und eine stabile Preisgestaltung

3,0 % EBITA-Marge ohne Sondereffekte, im Einklang mit der Zusage des Managements

Betriebsergebnis 572 Millionen Euro, +8 % im Vergleich zum Vorjahr; Nettoergebnis 295 Millionen Euro, +2 % im Vergleich zum Vorjahr

Unverwässertes Ergebnis je Aktie 1,76 Euro; bereinigtes Ergebnis je Aktie 2,37 Euro

Starke Cash-Generierung: Operativer Cashflow +613 Millionen Euro; freier Cashflow +483 Millionen Euro; Konversionsquote 102 %

Verbesserung der Finanzstruktur: Nettoverbindlichkeiten/EBITDA-Verhältnis Ende 2025 bei 2,4x, -0,2x im Vergleich zum Vorjahr und -0,6x gegenüber dem Vorquartal; Nettoverbindlichkeiten 186 Millionen Euro niedriger als im Vorjahr; Zielwert ≤ 1,5x Nettoverbindlichkeiten/EBITDA-Verhältnis bis Ende 2027

Vorgeschlagene Dividende je Aktie von 1,00 CHF als Bardividende mit der Option, diese in Aktien zu erhalten

Denis Machuel, Geschäftsführer der Adecco Group, kommentierte:

„Wir hatten einen soliden Jahresabschluss mit anhaltend positiver Dynamik sowie einem dritten aufeinanderfolgenden Wachstumsquartal und erreichten im vierten Quartal eine Marge von 3,8 %. Die konsequente Umsetzung im Jahr 2025 führte zu Marktanteilsgewinnen von 245 Basispunkten, starker operativer Hebelwirkung sowie starkem Cashflow und trieb damit eine Verbesserung des Verschuldungsgrads voran.

Adecco wuchs im vierten Quartal um 4,9 Prozent und gewann in allen Regionen kontinuierlich Marktanteile. Akkodis verzeichnete eine weitere sequenzielle Verbesserung einschließlich deutlicher Fortschritte beim Turnaround in Deutschland. LHH blieb im Bereich Karriere-Transition klar führend, steigerte Ezra deutlich und erzielte hochprofitables Wachstum.

Die Adecco Group ist sehr gut positioniert, um unseren mehr als 100 000 Kunden dabei zu helfen, ihre Belegschaften agil zu steuern und weiterzuqualifizieren, wobei der Mensch klar im Mittelpunkt bleibt. Wir werden weiterhin menschenorientierte KI in unseren Talent- und Technologieangeboten vorantreiben und skalieren. Ich freue mich darauf, auf dieser soliden Leistung im Jahr 2026 aufzubauen."

