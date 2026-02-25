RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 233 auf 221 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anthony Codling aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Resultaten des Zementkonzerns mit Verweis auf optimistische Töne bei einer Telefonkonferenz. Dies signalisiere, dass die Zielsetzungen für 2026 konservativ seien, schrieb er. Die Debatte über das Emissionshandelsystem ETS sei offenbar nur "Getöse"./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:06 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:06 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 200EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 19:15 Uhr) gehandelt.




