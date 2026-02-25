Allianz will Aktien für bis zu 2,5 Milliarden Euro zurückkaufen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 382,3 auf Tradegate (25. Februar 2026, 19:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 147,52 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 412,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -8,35 %/+20,19 % bedeutet.