Gerresheimer
Bafin kündigt Prüfungserweiterung und weitere Prüfung an
- BaFin erweitert Prüfung; neuer Zeitraum geprüft
- Zeitraum 01.12.24–31.05.25 unter Kontrolle nun
- Aktie fällt nachbörslich um drei Prozent etwas
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer sieht weiterem Ungemach entgegen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe dem Unternehmen mitgeteilt, eine bereits laufende Prüfung zu erweitern und eine weitere Prüfung einzuleiten, teilte der Konzern am Mittwochabend mit. Neben dem Geschäftsbericht 2023/24, den sich die Behörde bereits näher ansieht, ist nun auch der Zeitraum vom 01.12.2024 bis zum 31.05.2025 ins Visier der Aufseher geraten.
Anleger reagierten nervös. Die Gerresheimer-Aktie sackte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um drei Prozent ab./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,97 % und einem Kurs von 16,47 auf Tradegate (25. Februar 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -22,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 586,83 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -29,25 %/+100,47 % bedeutet.
