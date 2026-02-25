JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einer Investorenveranstaltung des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Gespräche seien hinsichtlich einer Erholung in den USA im Jahr 2026 optimistisch gewesen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Kommentare mit Blick auf eine starke Erholung des organischen Umsatzwachstums ab dem zweiten Quartal hätten beruhigt./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 15:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 72,60EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
