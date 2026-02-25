VW-Manager fordern Millionen - Gerichtsstreit um Kündigungen
BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe, mutmaßliche Schmähungen gegen Volkswagen und die Frage nach rechtmäßigen Kündigungen: Ein juristischer Streit zwischen dem Autobauer und zwei Managern beschäftigt weiter Arbeitsgerichte in Niedersachsen. Weil ein VW -Manager interne Informationen unter anderem an das Landeskriminalamt (LKA) weitergegeben habe, sei die ordentliche Kündigung wirksam, teilte das Arbeitsgericht Braunschweig mit.
Kündigungsgrund war nach VW-Angaben der Vorwurf, interne Revisionsberichte zu den Modellen Crafter und Grand California unbefugt an Medien und öffentliche Stellen abgegeben zu haben. Aus Konzernsicht war dies unzulässig und stellte eine massive Pflichtverletzung dar.
Gericht sieht gravierenden Pflichtverstoß von VW-Manager
Die Weitergabe an das Landeskriminalamt bezeichnete der Richter als unzulässig, weil es sich beim LKA um keine externe Meldestelle im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetzes handele. Es handele sich aus Sicht des Gerichts daher um einen gravierenden Verstoß gegen die Pflicht, Rücksicht auf das Unternehmen zu nehmen. Die außerordentliche Kündigung gegen den Mann erklärte das Gericht hingegen als unwirksam, weil VW dafür die Frist von zwei Wochen verpasst habe.
Volkswagen sieht sich in seiner Rechtsauffassung bestätigt, dass das Fehlverhalten des Klägers treuwidrig und kündigungsrelevant sei, sagte ein Unternehmenssprecher.
Richter will im zweiten Fall Beweise sammeln
Im Fall des zweiten Managers will das Gericht Beweise sammeln. Damit soll der Sachverhalt, mit dem die Kündigung begründet wurde, geklärt werden. Die beiden Manager arbeiteten bei VW in einer Abteilung, die nach dem Dieselskandal 2015 gegründet worden war, um Missstände aufzudecken.
In einem weiteren Verfahren verlangen die beiden Kläger des Oberen Managementkreises Schadenersatz in Millionenhöhe von VW. In diesem Fall hatte das Arbeitsgericht Braunschweig die Klagen abgewiesen. Die Berufung dazu soll am 24. April am Landesarbeitsgericht in Hannover verhandelt werden./bch/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 100,2 auf Tradegate (25. Februar 2026, 19:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,63 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -5,38 %/+39,44 % bedeutet.
https://www.t-online.de/mobilitaet/aktuelles/id_101135082/vw-marke-scout-kommt-erst-2028-konstruktionsfehler-bremst-us-plaene-aus.html?utm_source=firefox-newtab-de-de
Mit der neuen Marke Scout wollte VW eine Lücke im Angebot schließen. Doch ein gravierender Planungsfehler verzögert den Start deutlich. In Wolfsburg wächst die Kritik am Milliarden-Investment.
VW muss seine Ambitionen in den USA deutlich korrigieren. In South Carolina baut der Konzern für bis zu drei Milliarden Dollar eine Fabrik für die Marke Scout. Doch die neuen Autos kommen deutlich später als geplant. Nach Informationen des "Spiegel" verschiebt sich der Marktstart auf den Sommer 2028.
An den Kunden vorbeigeplant
Wichtigster Grund für die Verzögerung ist ein Konstruktionsfehler: Ursprünglich war Scout als reine Elektro-Marke geplant. Aber das kommt bei den US-Kunden nicht gut an. Um deren Reichweitenwünsche zu erfüllen, sollen die Modelle nun einen Verbrennungsmotor als Generator bekommen. Da im Vorderwagen der Platz fehlt, müssen die Entwickler wichtige Teile des Antriebs nachträglich im Heck unterbringen. Das ist sehr aufwendig. Und sehr teuer.
Die ohnehin teure Umplanung zerstört außerdem den Zeitplan. Ein Jahr lang entstehen Kosten für Hunderte Mitarbeiter, ohne dass Geld in die Kasse kommt. VW lehnte eine Stellungnahme zu der Verspätung auf Anfrage ab.
Das alte Problem ist wieder da
Zusätzlich leidet das Projekt wie so oft bei VW unter Software-Problemen.
Konflikt mit dem Sparkurs in Deutschland
In der Zentrale in Wofsburg führt das Projekt zu Unmut. Während Milliarden in den USA gebunden sind, treibt Konzernchef Oliver Blume in Deutschland einen harten Sparkurs voran. Werkschließungen in der Heimat stehen zur Debatte. Mancher kritisiert das teure Risiko in South Carolina, während die Nachfrage nach Elektro-Trucks in den USA stagniert.
Veränderte Regeln unter Trump
Zudem haben sich die politischen Vorzeichen geändert. Unter US-Präsident Donald Trump entfallen Kaufprämien für Elektroautos, während Strafen für Verbrennungsmotoren gesenkt wurden.
Der teure Glanz einer alten Legende
Dass VW trotz der technischen Hürden an dem Projekt festhält, hat einen tieferen Grund: Der Name Scout ist in den USA fest im Gedächtnis verankert. Er steht für eine Zeit, in der Geländewagen noch einfache, unverwüstliche Werkzeuge waren.
Der Zufallsfund im Konzernregal
Dass VW heute über diese Marke verfügen kann, liegt an einem milliardenschweren Zukauf. Die Nutzfahrzeugtochter Traton übernahm vor wenigen Jahren den US-Lkw-Bauer Navistar – und mit ihm das gesamte Archiv von International Harvester.
Der berichtete Verzug beim US-Marktstart von Scout Motors und die damit verbundenen Kostensteigerungen belaufen sich nach aktuellen Berichten auf rund 1 Milliarde US-Dollar zusätzlich zum ursprünglichen Budget. Während Volkswagen offiziell weiterhin am Ziel festhält, die Produktion 2027 zu starten, berichten Medien über eine Verschiebung auf Sommer 2028.
Kostenentwicklung und Budgetüberschreitungen
Das Projekt für die neue Marke und das dazugehörige Werk in Blythewood, South Carolina, ist deutlich teurer geworden als ursprünglich geplant:
- Gesamtkosten: Die geschätzten Kosten für die Fertigungsstätte sind von ursprünglich 2 Milliarden Dollar auf über 3 Milliarden Dollar gestiegen.
- Zusatzinvestitionen: Etwa 300 Millionen Dollar entfallen auf die Entwicklung eines Zuliefererparks. Weitere 150 Millionen Dollar an Mehrkosten werden laut dem Handelsblatt auf Verzögerungen bei Genehmigungen und witterungsbedingte Probleme (starke Regenfälle) zurückgeführt.
- Sparvorgaben: Konzernchef Oliver Blume hat zudem eine Kürzung der Kosten um 20 % für alle Bereiche angeordnet, was den Fortschritt des 3-Milliarden-Dollar-Projekts zusätzlich bremsen könnte.
Gründe für die mögliche Verzögerung
Obwohl Scout Motors Berichte über eine Verschiebung auf 2028 dementiert und weiterhin das Jahr 2027 als Ziel angibt, nennen Branchenberichte (u. a. Der Spiegel) folgende Hürden:
- Software-Herausforderungen:Es gibt erhebliche Schwierigkeiten bei der Softwareintegration für den geplanten elektrischen Antriebsstrang mit Reichweitenverlängerer (Range Extender).
- Technische Komplexität: Die Integration eines Verbrennungsmotors im Heck der Modelle Scout Traveler und Scout Terra erweist sich als technisch anspruchsvoll.
- Marktanpassung: Aufgrund der nachlassenden Nachfrage nach reinen Elektroautos in den USA überdenkt die Marke ihre Strategie und setzt verstärkt auf Modelle mit Reichweitenverlängerer.
Wirtschaftliche Bedeutung für VW
Die Verzögerung ist für VW kritisch, da der Konzern in den USA Marktanteile zurückgewinnen will.
20% weniger Kosten bis 2028, schon die Absicht ist nicht glaubhaft. Sofort und mehr Kürzungen vom Hausmeister bis zum Management, Dividende ganz streichen und Investitionen erhöhen stellt Zukunft. Man kann sich von Musk und Chinesen nicht abledern lassen.