Börsen Update USA - 25.02. - US Tech 100 stark +1,27 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:50) bei 49.448,87 PKT und steigt um +0,50 %.
Top-Werte: Salesforce +4,28 %, IBM +3,76 %, Unitedhealth Group +2,65 %, Microsoft +2,52 %, American Express +2,14 %
Flop-Werte: Sherwin-Williams -2,68 %, The Home Depot -2,67 %, Boeing -1,96 %, Merck & Co -1,71 %, Nike (B) -1,66 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.296,23 PKT und steigt um +1,27 %.
Top-Werte: Workday (A) +12,04 %, Thomson Reuters +10,15 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +10,08 %, AppLovin Registered (A) +8,42 %, Western Digital +6,36 %
Flop-Werte: CoStar Group -10,82 %, MercadoLibre -8,05 %, Insmed -5,20 %, Diamondback Energy -3,78 %, O'Reilly Automotive -3,49 %
Der S&P 500 steht bei 6.941,39 PKT und gewinnt bisher +0,74 %.
Top-Werte: Assurant +25,08 %, Coinbase +13,81 %, Workday (A) +12,04 %, AppLovin Registered (A) +8,42 %, HP +7,90 %
Flop-Werte: CoStar Group -10,82 %, Brown-Forman Registered (B) -9,33 %, GoDaddy Registered (A) -8,68 %, Builders Firstsource -5,66 %, Lennar Registered (A) -5,62 %
