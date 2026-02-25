    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Salesforce - Aktie zieht deutlich an - 25.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher um +4,31 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

    Salesforce Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.02.2026

    Die Salesforce Aktie konnte bisher um +4,31 % auf 161,72 zulegen. Das sind +6,68  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +2,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 161,72. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Anstieg bei Salesforce konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -21,25 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um -0,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Salesforce auf -31,59 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,50 % geändert.

    Salesforce Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,37 %
    1 Monat -19,48 %
    3 Monate -21,25 %
    1 Jahr -47,41 %

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 151,33 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Dow im Aufwind: Tech-Werte glänzen, Nebenwerte schwächeln


    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich – doch hinter den Leitindizes verbirgt sich ein gemischtes Bild mit klaren Gewinnern, deutlichen Verlierern und spannenden Trends.

    Weiter auf Erholungskurs


    Die US-Börsen haben zur Wochenmitte an ihre Erholungsgewinne vom Vortag angeknüpft. Es herrscht ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede von US-Präsident Donald Trump an die Nation keine neuen …

    Börsenstart USA - 25.02. - US Tech 100 stark +1,24 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adobe, Microsoft und Co.

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,35 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,47 %. SAP legt um +0,65 % zu

    Salesforce Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    +2,65 %
    -0,33 %
    -18,64 %
    -20,30 %
    -46,94 %
    +1,60 %
    -21,09 %
    +154,15 %
    +1.158,37 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V



