    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Marktgeflüster

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Bitcoin: Ende der Manipulation - Nvidia-Euphorie, Iran-Countdown!

    Trotz allem aber bleibt Bitcoin in einem intakten Abwärtstrend, auch wenn der Optimismus der Wall Street Rückenwind gibt: man schießt gegen die Furcht, dass KI heftige Einschläge für ganze Branchen bedeuten könne

    Seit der Klage gegen Jane Street ist Bitcoin um 6% gestiegen - heute Optimismus vor den Nvidia-Zahlen, aber der Uran-Countdown läuft! Trotz allem aber bleibt Bitcoin in einem intakten Abwärtstrend, auch wenn der Optimismus der Wall Street Rückenwind gibt: man schießt gegen die Furcht, dass KI heftige Einschläge für ganze Branchen bedeuten könne und will an das von Anthropic gestreute Narrativ der "friedlichen Kooperation" glauben. Werden die Zahlen von Nvidia die gute alte, ungetrübte KI-Euphorie entfachen? Ab morgen aber wird es brenzlig in Sachen Iran - der Countdown läuft nach dem Treffen von Witkoff mit dem iranischen Aussenminister morgen und dem Ende des Modi-Besuchs in Israel..

    Hinweise aus Video:

    1. Russland und Iran gehen die Optionen aus – Öl-Rabatte für China

    2. Nvidia heute mit Quartalszahlen – die Vorschau

     

    Das Video "Bitcoin: Ende der Manipulation - Nvidia-Euphorie, Iran-Countdown! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Bitcoin: Ende der Manipulation - Nvidia-Euphorie, Iran-Countdown! Seit der Klage gegen Jane Street ist Bitcoin um 6% gestiegen - heute Optimismus vor den Nvidia-Zahlen, aber der Uran-Countdown läuft!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     