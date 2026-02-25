Seit der Klage gegen Jane Street ist Bitcoin um 6% gestiegen - heute Optimismus vor den Nvidia-Zahlen, aber der Uran-Countdown läuft! Trotz allem aber bleibt Bitcoin in einem intakten Abwärtstrend, auch wenn der Optimismus der Wall Street Rückenwind gibt: man schießt gegen die Furcht, dass KI heftige Einschläge für ganze Branchen bedeuten könne und will an das von Anthropic gestreute Narrativ der "friedlichen Kooperation" glauben. Werden die Zahlen von Nvidia die gute alte, ungetrübte KI-Euphorie entfachen? Ab morgen aber wird es brenzlig in Sachen Iran - der Countdown läuft nach dem Treffen von Witkoff mit dem iranischen Aussenminister morgen und dem Ende des Modi-Besuchs in Israel..

Hinweise aus Video:

1. Russland und Iran gehen die Optionen aus – Öl-Rabatte für China

2. Nvidia heute mit Quartalszahlen – die Vorschau

Das Video "Bitcoin: Ende der Manipulation - Nvidia-Euphorie, Iran-Countdown! " sehen Sie hier..