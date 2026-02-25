GOLDMAN SACHS stuft Porsche AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 46 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und VW vor den Jahresbilanzen Mitte März an. Der Porsche AG stünden eher schwierige Jahre 2026 und 2027 bevor, bis es 2028 zu einer Modelloffensive komme./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 41,25EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 20:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
