GOLDMAN SACHS stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 46 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und VW vor den Jahresbilanzen Mitte März an. Der Porsche AG stünden eher schwierige Jahre 2026 und 2027 bevor, bis es 2028 zu einer Modelloffensive komme./ag/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 41,25EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 20:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



