GOLDMAN SACHS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 115 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob ihre Schätzungen am Dienstagnachmittag im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen und einer Roadshow mit dem Finanzchef an./ag/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 12:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 114,1EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 18:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 131

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

