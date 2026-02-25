    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Neuer Goldman-Report

    601 Aufrufe 601 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hyperscaler investieren 667.000.000.000 USD – Doch droht bald eine Korrektur?

    Die Volatilität im KI-Markt nimmt zu: Während Hyperscaler ihre Kapitalausgaben steigern, warnen Experten vor einer drohenden Marktkorrektur und AI-Verdrängungsrisiken.

    Für Sie zusammengefasst
    Neuer Goldman-Report - Hyperscaler investieren 667.000.000.000 USD – Doch droht bald eine Korrektur?
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Der KI-Markt der vergangenen Monate hat einen klaren Trend gezeigt und die Branche in Gewinner und Verlierer unterteilt. Während Hyperscaler wie Microsoft, Alphabet und Amazon weiter ungebremst in den Ausbau ihrer Rechenleistung investieren - 2026 sollen es schwindelerregede 667 Milliarden US-Dollar sein - machen sich in der Softwarebranche Verdrängungsängste breit.

    Die Aktien von Speicherherstellern verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf einen durchschnittlichen Anstieg von 55 Prozent, während Softwareaktien um 24 Prozent fielen. Die Schätzungen für die Kapitalausgaben der Hyperscaler wurden drastisch nach oben korrigiert, was auf eine weitere Expansion im Markt hinweist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    211,43€
    Basispreis
    1,74
    Ask
    × 10,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    174,96€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 9,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Wir rechnen mit einem moderaten weiteren Anstieg der Konsensschätzungen für die Investitionsausgaben der Hyperscaler, gehen jedoch weiterhin davon aus, dass die Wachstumsrate der Investitionsausgaben im Laufe dieses Jahres ihren Höhepunkt erreichen wird", so das Team um Goldman-Sachs-Analyst Ryan Hammond in einem neuen Branchenreport.

    Insbesondere das Marktumfeld könnte dazu führen, dass Anleger vorsichtiger werden, wenn es darum geht, auf stark wachsende Hyperscaler zu setzen. Ein ungewisser Rückgang des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte 2026 könnte die Bewertung von AI-Infrastrukturanbietern ins Wanken bringen.

    Ein weiteres zentrales Thema ist die Entwicklung der AI-Anwendungen, die als natürliche Weiterentwicklung der Technologie gesehen wird. Diese Entwicklung könnte sowohl Gewinner als auch Verlierer im Aktienmarkt hervorbringen. Die Unsicherheit über die künftige Wettbewerbspositionierung und die Frage, wie sich AI-basierte Anwendungen auf bestehende Unternehmen auswirken werden, sorgt für zusätzliche Nervosität unter den Investoren. Viele Unternehmen haben noch nicht in ausreichendem Maße die Produktivitätsgewinne durch KI quantifiziert, was eine Herausforderung für die Anleger darstellt.

    Angesichts dieser Volatilität wird erwartet, dass die Investoren in den kommenden Monaten genau beobachten, wie sich die Unternehmensgewinne entwickeln. Die drei entscheidenden Faktoren für ein Umkehren der aktuellen Trendwende könnten eine Beschleunigung des Umsatzwachstums, eine Stabilisierung der Kapitalausgaben und eine Veränderung der makroökonomischen Bedingungen sein, die die Renditen der KI-Investitionen beeinflussen könnten. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

     


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 175,10$, was einem Rückgang von -11,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer Goldman-Report Hyperscaler investieren 667.000.000.000 USD – Doch droht bald eine Korrektur? Die Volatilität im KI-Markt nimmt zu: Während Hyperscaler ihre Kapitalausgaben steigern, warnen Experten vor einer drohenden Marktkorrektur und AI-Verdrängungsrisiken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     