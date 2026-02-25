Hyperscaler investieren 667.000.000.000 USD – Doch droht bald eine Korrektur?

Die Aktien von Speicherherstellern verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf einen durchschnittlichen Anstieg von 55 Prozent, während Softwareaktien um 24 Prozent fielen. Die Schätzungen für die Kapitalausgaben der Hyperscaler wurden drastisch nach oben korrigiert, was auf eine weitere Expansion im Markt hinweist.

Der KI-Markt der vergangenen Monate hat einen klaren Trend gezeigt und die Branche in Gewinner und Verlierer unterteilt. Während Hyperscaler wie Microsoft, Alphabet und Amazon weiter ungebremst in den Ausbau ihrer Rechenleistung investieren - 2026 sollen es schwindelerregede 667 Milliarden US-Dollar sein - machen sich in der Softwarebranche Verdrängungsängste breit.

"Wir rechnen mit einem moderaten weiteren Anstieg der Konsensschätzungen für die Investitionsausgaben der Hyperscaler, gehen jedoch weiterhin davon aus, dass die Wachstumsrate der Investitionsausgaben im Laufe dieses Jahres ihren Höhepunkt erreichen wird", so das Team um Goldman-Sachs-Analyst Ryan Hammond in einem neuen Branchenreport.

Insbesondere das Marktumfeld könnte dazu führen, dass Anleger vorsichtiger werden, wenn es darum geht, auf stark wachsende Hyperscaler zu setzen. Ein ungewisser Rückgang des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte 2026 könnte die Bewertung von AI-Infrastrukturanbietern ins Wanken bringen.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Entwicklung der AI-Anwendungen, die als natürliche Weiterentwicklung der Technologie gesehen wird. Diese Entwicklung könnte sowohl Gewinner als auch Verlierer im Aktienmarkt hervorbringen. Die Unsicherheit über die künftige Wettbewerbspositionierung und die Frage, wie sich AI-basierte Anwendungen auf bestehende Unternehmen auswirken werden, sorgt für zusätzliche Nervosität unter den Investoren. Viele Unternehmen haben noch nicht in ausreichendem Maße die Produktivitätsgewinne durch KI quantifiziert, was eine Herausforderung für die Anleger darstellt.

Angesichts dieser Volatilität wird erwartet, dass die Investoren in den kommenden Monaten genau beobachten, wie sich die Unternehmensgewinne entwickeln. Die drei entscheidenden Faktoren für ein Umkehren der aktuellen Trendwende könnten eine Beschleunigung des Umsatzwachstums, eine Stabilisierung der Kapitalausgaben und eine Veränderung der makroökonomischen Bedingungen sein, die die Renditen der KI-Investitionen beeinflussen könnten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





