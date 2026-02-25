Gerresheimer Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 25.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Gerresheimer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,42 % im Minus. Die Talfahrt der Gerresheimer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 16,765€, mit einem Minus von -10,42 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Gerresheimer abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -32,64 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -21,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -40,65 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

Zeitraum Performance 1 Woche -21,72 % 1 Monat -39,54 % 3 Monate -32,64 % 1 Jahr -79,66 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich aktuell vieles um die Kursentwicklung und Bewertung der Gerresheimer-Aktie. Ein UBS‑Kursziel von 12,90 € wird als baldige Realisierung gesehen. Diskussionen fokussieren auf Covenants, fällige Verbindlichkeiten (2027) und mögliche Belastungen durch Banken, sowie schnelle Veräußerungen (Centor, Moulded Glas) als Lösungsweg. Auch Debatten zu Bilanzkorrekturen/IFRS‑Regeln, Vertrauen von Investoren und HV‑Auswirkungen prägen die Debatte.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 582,69 Mio.EUR € wert.

Der Verpackungsspezialist Gerresheimer sieht weiterem Ungemach entgegen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe dem Unternehmen mitgeteilt, eine bereits laufende Prüfung zu erweitern und eine weitere Prüfung einzuleiten, …

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Key word(s): Results / Full year/Results / Half year Gerresheimer AG: BaFin announces expansion of audit of 2024 consolidated financial statements and initiation of audit of 2025 Half-Year Financial Report 25-Feb-2026 …

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr Gerresheimer AG: BaFin kündigt Erweiterung der Prüfung des Konzernabschlusses 2024 sowie die Einleitung einer Prüfung des Halbjahresfinanzberichts …

