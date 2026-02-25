    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Gerresheimer Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 25.02.2026

    Am 25.02.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um -10,42 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

    Gerresheimer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Gerresheimer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,42 % im Minus. Die Talfahrt der Gerresheimer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 16,765, mit einem Minus von -10,42 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Gerresheimer abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -32,64 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -21,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,54 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -40,65 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

    Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,72 %
    1 Monat -39,54 %
    3 Monate -32,64 %
    1 Jahr -79,66 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich aktuell vieles um die Kursentwicklung und Bewertung der Gerresheimer-Aktie. Ein UBS‑Kursziel von 12,90 € wird als baldige Realisierung gesehen. Diskussionen fokussieren auf Covenants, fällige Verbindlichkeiten (2027) und mögliche Belastungen durch Banken, sowie schnelle Veräußerungen (Centor, Moulded Glas) als Lösungsweg. Auch Debatten zu Bilanzkorrekturen/IFRS‑Regeln, Vertrauen von Investoren und HV‑Auswirkungen prägen die Debatte.

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 582,69 Mio.EUR € wert.

    Bafin kündigt Prüfungserweiterung und weitere Prüfung an


    Der Verpackungsspezialist Gerresheimer sieht weiterem Ungemach entgegen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe dem Unternehmen mitgeteilt, eine bereits laufende Prüfung zu erweitern und eine weitere Prüfung einzuleiten, …

    Gerresheimer AG: BaFin announces expansion of audit of 2024 consolidated financial statements and initiation of audit of 2025 Half-Year Financial Report


    EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Key word(s): Results / Full year/Results / Half year Gerresheimer AG: BaFin announces expansion of audit of 2024 consolidated financial statements and initiation of audit of 2025 Half-Year Financial Report 25-Feb-2026 …

    Gerresheimer AG: BaFin kündigt Erweiterung der Prüfung des Konzernabschlusses 2024 sowie die Einleitung einer Prüfung des Halbjahresfinanzberichts 2025 an


    EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr Gerresheimer AG: BaFin kündigt Erweiterung der Prüfung des Konzernabschlusses 2024 sowie die Einleitung einer Prüfung des Halbjahresfinanzberichts …

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    -12,08 %
    -22,50 %
    -39,48 %
    -32,40 %
    -79,64 %
    -80,12 %
    -81,00 %
    -74,67 %
    -62,61 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



