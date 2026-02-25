    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro steigt über 1,18 US-Dollar

    • Euro klettert über 1,18 USD, zuletzt 1,1806
    • EZB-Referenz 1,1784; Dollar bei 0,8486 Euro
    • Zollchaos & Iran belasten; Trump-Rede kaum Neues
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch im US-Handel über 1,18 US-Dollar geklettert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1806 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1784 (Dienstag: 1,1777) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8486 (0,8491) Euro gekostet.

    Insgesamt hielten sich die Bewegungen weiter in Grenzen. Der Euro bleibe in der Defensive, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Verunsicherung rund um das vom US-Präsidenten Donald Trump angerichtete Zollchaos sei hoch und auch der Iran-Konflikt bleibe ein Unsicherheitsfaktor, wenngleich die Diplomatie noch nicht erschöpft zu sein scheine.

    Die mit Spannung erwartete Rede des US-Präsidenten zur Lage der Nation konzentrierte sich vor allem auf die Innenpolitik und brachte kaum neue Erkenntnisse. Donald Trump hob insbesondere die politischen Errungenschaften seiner Regierung hervor./edh/jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
