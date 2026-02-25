    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsWeitere NachrichtenvorwÃ¤rtsNachricht

    Epstein-Kontakte

    FrÃ¼herer US-Finanzminister Summers verlÃ¤sst Harvard

    • Summers tritt nun von Harvard-Professur zurÃ¼ck
    • RÃ¼ckzug wegen laufender ÃœberprÃ¼fung zu Epstein
    • E-Mails offenbaren engen Kontakt und abfÃ¤llige
    Epstein-Kontakte - FrÃ¼herer US-Finanzminister Summers verlÃ¤sst Harvard
    CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Nach dem Bekanntwerden seiner Verbindungen zu Sexualverbrecher Jeffrey Epstein zieht sich der einstige Harvard-PrÃ¤sident Larry Summers aus der Lehre an der Elite-UniversitÃ¤t zurÃ¼ck. "Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, meine Professur an der Harvard-UniversitÃ¤t zum Ende dieses akademischen Jahres aufzugeben", teilte der ehemalige US-Finanzminister in einer ErklÃ¤rung mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

    Ein Havard-Sprecher bestÃ¤tigte der dpa, der RÃ¼ckzug stehe in Zusammenhang mit der laufenden internen ÃœberprÃ¼fung von Dokumenten zu Epstein. Aus der UniversitÃ¤t hieÃŸ es, Summers werde bis zu seinem offiziellen Ausscheiden weder unterrichten noch neue Studierende betreuen.

    VerÃ¶ffentlichte E-Mails und Textnachrichten legten einen engen persÃ¶nlichen Austausch zwischen Summers und dem 2019 gestorbenen Epstein offen. Darin Ã¤uÃŸerte Summers sich Berichten zufolge auch abfÃ¤llig Ã¼ber Frauen. Der bekannte US-Ã–konom hatte sich zuvor schon weitgehend aus dem Ã¶ffentlichen Leben zurÃ¼ckgezogen.

    Finanzminister unter Bill Clinton

    Summers war unter dem damaligen US-PrÃ¤sidenten Bill Clinton von 1999 bis 2001 Finanzminister und spÃ¤ter Berater des damaligen PrÃ¤sidenten Barack Obama. Zu Beginn der 2000er war er Havard-PrÃ¤sident. Zuletzt hatte der Ex-Minister neben einer Professur an der Uni auch andere Posten inne, unter anderem im Vorstand von ChatGPT-Betreiber OpenAI und als Kolumnist fÃ¼r Bloomberg News.

    Er freue sich darauf, "mich kÃ¼nftig mit Forschung, Analyse und Kommentierung einer Reihe globaler wirtschaftlicher Themen zu beschÃ¤ftigen", heiÃŸt es in der ErklÃ¤rung Summers, in der der Epstein-Skandal keine ErwÃ¤hnung findet.

    Der einflussreiche MultimillionÃ¤r Epstein hatte Ã¼ber Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem zahlreiche junge Frauen und MinderjÃ¤hrige zum Opfer fielen. Dabei verging er sich auch selbst an seinen Opfern. Er starb 2019 im Alter von 66 Jahren in seiner GefÃ¤ngniszelle; laut Obduktionsbericht beging er Suizid./apo/DP/he






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zÃ¤hlt zu den fÃ¼hrenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. GestÃ¼tzt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhÃ¤ngig, zuverlÃ¤ssig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschlieÃŸlich fÃ¼r private und nicht kommerzielle Internetangebote zulÃ¤ssig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulÃ¤ssig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
